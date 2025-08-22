Kerek születésnap – 90. életévét ünnepelte Irénke néni

A kerek születésnap

Augusztus huszadikán, az államalapításunk ünnepén köszöntötte fel Kisgyőr polgármestere Irénke nénit a kilencvenedik születésnapján. A jeles alkalomból Kékedi László átadta neki az emléklapot is, amely arra hivatott, hogy kifejezze a szépkorú polgárok iránti tiszteletet és megbecsülést.