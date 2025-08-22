Isten éltesse!
Kerek születésnap – 90. életévét ünnepelte Irénke néni
És éljen még sokáig! Kilencvenedik születésnapján köszöntötték Nagy Józsefnét, akinek ezúton is jó egészséget és boldog éveket kívánunk!
Kékedi László, Kisgyőr polgármestere tette közzé közösségi oldalán, hogy személyesen is felköszöntötte az immár 90 éves Nagy Józsefnét, Irénke nénit születésnapján.
Augusztus huszadikán, az államalapításunk ünnepén köszöntötte fel Kisgyőr polgármestere Irénke nénit a kilencvenedik születésnapján. A jeles alkalomból Kékedi László átadta neki az emléklapot is, amely arra hivatott, hogy kifejezze a szépkorú polgárok iránti tiszteletet és megbecsülést.
