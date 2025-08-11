augusztus 11., hétfő

Pozitív élmény

1 órája

Nem akármilyen élmény érte a szülészeten a kismamát!

„Nem csak a rosszat kell megemlíteni, hanem a jót is”. Nem mindig kezdődik így páciens beszámolója egészségügyi tapasztalatairól. A miskolci kórházi szülészeten átéltekről pozitív csalódásként mesélt egy kismama.

Boon.hu

Szerezhetők-e napjainkban kellemes, megnyugtató élmények egy kórházi látogatás során? Úgy tűnik, a miskolci szülészetre kell hozzá befeküdni... De hogy még sem mindennapos tapasztalásról van szó, jelzi, hogy a fentiekről beszámoló újságcikk nagyon sok kattintást hozott a hétfő nap folyamán.

szülészet
Szülészet és jó élmények Miskolcon, a kórházban

Szülészet mint „pozitív csalódás”

Megható levél! Olyat élt át a pár a miskolci kórház szülészetén, amit mindenkinek el kell mesélni – ezzel indul az a cikk a Boon.hu hétfői kínálatában, ami a legtöbb olvasó érdeklődését keltette fel a hét kezdőnapján. Nem is mondunk többet – ha még eddig lemaradt volna róla, most pótolhatja az alábbi címre kattintva!

Mottónak még annyit: „Nem csak a rosszat kell megemlíteni, hanem a jót is”.

Jóval kevésbé érthetik, úgymond, pozitív élmények azt az öt megyénkbeli elkövetőt, akit a Magyar Rendőrség mint toplistás bűnözőt keres. A félszáz delikvens között, akik ellen elfogatóparancsot adott ki a bűnüldöző hatóság, akad sátoraljaújhelyi illetőségű, akárcsak miskolci, az ötödik jómadárnak pedig a keresztnevét ismerhetjük a Boon.hu cikke nyomán: Ali. Na, de mi minden szerepel az ő bűnlajstromán?

C94A0840
Keresik őket a rendőrök, köztük ezt az ötöt is megyénkből
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

Kattintson, ha villámkár érte!

Ismeri az összes régiónkbeli kilátóhelyet? Nagy túrázónak tartja magát? Lehet, hogy az adott környéken lakik, és mégsem...? Mutatunk párat, ami hátha újdonságként hat sok borsodi, Bükk-környéki olvasó számára is:

„Olyan helyeket hoztunk, amelyek garantáltan le fogják nyűgözni.” Csak hogy kedvet kapjon a cikkhez.

De előtárunk egy másik Borsod Online-írást is, ami nem kevésbé igényt tarthat a kedves látogató érdeklődésére. Főleg azokéra, akiknek biztosítási jellegű ügyeik adódtak mostanában. (Nem kívánjuk senkinek az ilyesmit, de bizony előfordul időről időre majd' mindenkivel. És akkor jó lesz tudni, hogy...) Szóval az az aktuális sztori, hogy

Ugye, hogy izgalmasnak ígérkezik a téma? Nem is mondanánk többet. (Illetve dehogynem: a linken elérhető cikkben.)

 

