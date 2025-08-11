Elmesélte egy nő, hogy mit élt át a miskolci kórház szülészetén

„Nem csak a rosszat kell megemlíteni, hanem a jót is” – így kezdte levelét a hölgy, aki férjével együtt a miskolci kórház szülészetén járt. Elmondása szerint pozitívan csalódott az ott töltött idő alatt.

Egy édesanya megható sorokban számolt be arról, milyen fantasztikus élményben volt része a miskolci kórház szülészetén. A fotó illusztráció/ÉM-archív

Fantasztikus csapat a szülészeten

- Ezzel a szülészeti csapattal, amit átéltünk a férjemmel, le a kalapal a munkájuk előtt - kezdte az újdonsült anyuka. - Segítőkészek és emberségesek, csupa jót tudok mondani. A szülésznő, aki nem más mint, az osztály vezetője, Rami, egyszerűen fantasztikus ember. Amit megtett értünk, és ahogyan hozzánk állt, le a kalappal. Ide tartozik az egész csapat, akikre igazak ezek a tulajdonságok. Dr. Kovács doktornő, Dr. Spák doktorúr, és még mások, akik így, vagy úgy hozzátettek ahhoz, hogy egy kis élet megszülessen épen és egészségesen. Plusz anya is rendben legyen testileg és lelkileg egyaránt.

Fáradtan, éhesen, mégis mosollyal segítenek

- Hozzátenném, nincs idő enni, mert a reggelit 15- kor sikerült elfogyasztania Raminak, de nem panaszkodik, imádja a munkáját még túlterhelten is. Nagyon sok szülést levezettek, túlterhelten, fáradtan, éhesen. Az ember fél, izgul, mi lesz, hogy lesz. Számíthattam rájuk, mindenben. Abban a pillanatban, hogy szóltam, jöttek, segítettek, rossz szó nélkül. Mindekinek fáj, így, vagy úgy. Mindekinek rossz. Ők elviselnek, segítenek, lelkileg, testileg - részletezte az anyuka Facebook-bejegyzésében.

A jó hangulatú szülés is lehetséges

- Hozzátenném, egy szülés is eltelhet jó hangulatban. Ezt a hangulatot élveztem a csapattal. Ahogyan segítettek nekünk. Nagyon hálásak vagyunk Önnöknek!

Üzenet a miskolci kórház vezetőjének: becsülje meg őket!

A végén a levél írója közvetlenül is megszólította a kórház vezetőjét:

- Becsülje meg Őket, mert különleges emberek. Kérem, enyíthetsen a terhükön. Mert nem csak rossz szülések vannak, hanem jók és különlegesek is! - zárta megható sorait az anyuka.

Akinek ezúton is gratulálunk!

