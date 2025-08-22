augusztus 22., péntek

Idegesítő...

54 perce

Dzsungellé változott a szomszéd kertje és már hozzád is átnyúlik a gaz? - Itt a megoldás!

Egyesek bizony nem gondozzák megfelelően a kertet, telket és van, hogy a gaztól már egy kanyar is nehezen belátható. Itt jelentheted be a szomszéd kert állapotát

Borbély Gergely

Sok kerttulajdonos ismeri a helyzetet. Te gondosan nyírod a füvet, rendezed a bokrokat, de a szomszéd kertben dzsungel nő. Az elhanyagolt telek nemcsak csúnya látvány, hanem kellemetlenségeket is okozhat. A gyom átnyúlik, a gaz benövi a kerítést, sőt, olykor még kártevőknek és allergiát kiváltó növényeknek (például parlagfű) is táptalajt szolgáltat.

A szomszéd kertben parlagfű is lehet a sok gaz közt.
Ezt tehetjük, ha a szomszéd kertben burjánzik a parlagfű (A kép illusztráció)
Fotó: MW

Mit tehetünk, a szomszéd kertje már „túlnőtt” a rendezetlenségen?

Sok településen van helyi szabályozás arról, hogy a telket rendben kell tartani.

 Például a parlagfű irtása törvényileg is kötelező. Ha valaki ezt elmulasztja, az önkormányzat bírságot szabhat ki.

Egyébként a Polgári Törvénykönyv szerint minden tulajdonos köteles úgy használni az ingatlanát, hogy az ne zavarja indokolatlanul a szomszédot.

Lépésről lépésre

  • Először illik megpróbálni békésen beszélni a szomszéddal. Sokszor nincs tudatában, mit okoz, vagy egyszerűen nincs ideje, eszköze a kert gondozására.
  • Ha a szóbeli kérés nem elég, írásban is lehet küldeni felszólítást. Ez később még bizonyítékként is szolgálhat, ha ez sem vezet eredményre.
  • Ha átnyúlnak a kertünkbe ágak, gyökerek vagy más, azokat mi is jogosan eltávolíthatjuk. Fontos viszont, hogy készítsünk képeket előtte és utána és ne tegyük tönkre a növényt.
  • Ha parlagfű vagy más allergén növény vagy súlyosan elhanyagolt állapot áll fenn és nincs már mindent megpróbáltunk, meg lehet tenni a bejelentést.

Bejelentés Miskolcon

A bejelentés alkalmazása településenként eltérhet. 

Ezt az űrlapot kitöltve lehet megtenni a lakossági bejelentést
Forrás: varosgazda.hu

Miskolcon lakossági bejelentést a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. hivatalos oldalán tehetünk.

Először is nyissuk meg a varosgazda.hu weboldalt és kattintsunk a lakossági bejelentés fülre a jobb felső sarokban. Ezután töltsük ki az űrlapot megfelelő pontossággal. Ha ez kész, már várhatjuk is a választ, de fontos tudni, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. folyamatban lévő ügyekről kizárólag írásos megkeresés útján ad tájékoztatást.

 

