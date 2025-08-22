Dzsungellé változott a szomszéd kertje és már hozzád is átnyúlik a gaz? - Itt a megoldás!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit tehetünk, a szomszéd kertje már „túlnőtt” a rendezetlenségen?

Sok településen van helyi szabályozás arról, hogy a telket rendben kell tartani.

Például a parlagfű irtása törvényileg is kötelező. Ha valaki ezt elmulasztja, az önkormányzat bírságot szabhat ki.

Egyébként a Polgári Törvénykönyv szerint minden tulajdonos köteles úgy használni az ingatlanát, hogy az ne zavarja indokolatlanul a szomszédot.

Lépésről lépésre

Először illik megpróbálni békésen beszélni a szomszéddal. Sokszor nincs tudatában, mit okoz, vagy egyszerűen nincs ideje, eszköze a kert gondozására.

Ha a szóbeli kérés nem elég, írásban is lehet küldeni felszólítást. Ez később még bizonyítékként is szolgálhat, ha ez sem vezet eredményre.

Ha átnyúlnak a kertünkbe ágak, gyökerek vagy más, azokat mi is jogosan eltávolíthatjuk. Fontos viszont, hogy készítsünk képeket előtte és utána és ne tegyük tönkre a növényt.

Ha parlagfű vagy más allergén növény vagy súlyosan elhanyagolt állapot áll fenn és nincs már mindent megpróbáltunk, meg lehet tenni a bejelentést.

Bejelentés Miskolcon

A bejelentés alkalmazása településenként eltérhet.

Ezt az űrlapot kitöltve lehet megtenni a lakossági bejelentést

Forrás: varosgazda.hu

Miskolcon lakossági bejelentést a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. hivatalos oldalán tehetünk.

Először is nyissuk meg a varosgazda.hu weboldalt és kattintsunk a lakossági bejelentés fülre a jobb felső sarokban. Ezután töltsük ki az űrlapot megfelelő pontossággal. Ha ez kész, már várhatjuk is a választ, de fontos tudni, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. folyamatban lévő ügyekről kizárólag írásos megkeresés útján ad tájékoztatást.