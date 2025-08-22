4 órája
Dzsungellé változott a szomszéd kertje és már hozzád is átnyúlik a gaz? - Itt a megoldás!
Egyesek bizony nem gondozzák megfelelően a kertet, telket és van, hogy a gaztól már egy kanyar is nehezen belátható. Itt jelentheted be a szomszéd kert állapotát
Sok kerttulajdonos ismeri a helyzetet. Te gondosan nyírod a füvet, rendezed a bokrokat, de a szomszéd kertben dzsungel nő. Az elhanyagolt telek nemcsak csúnya látvány, hanem kellemetlenségeket is okozhat. A gyom átnyúlik, a gaz benövi a kerítést, sőt, olykor még kártevőknek és allergiát kiváltó növényeknek (például parlagfű) is táptalajt szolgáltat.
Mit tehetünk, a szomszéd kertje már „túlnőtt” a rendezetlenségen?
Sok településen van helyi szabályozás arról, hogy a telket rendben kell tartani.
Például a parlagfű irtása törvényileg is kötelező. Ha valaki ezt elmulasztja, az önkormányzat bírságot szabhat ki.
Egyébként a Polgári Törvénykönyv szerint minden tulajdonos köteles úgy használni az ingatlanát, hogy az ne zavarja indokolatlanul a szomszédot.
Lépésről lépésre
- Először illik megpróbálni békésen beszélni a szomszéddal. Sokszor nincs tudatában, mit okoz, vagy egyszerűen nincs ideje, eszköze a kert gondozására.
- Ha a szóbeli kérés nem elég, írásban is lehet küldeni felszólítást. Ez később még bizonyítékként is szolgálhat, ha ez sem vezet eredményre.
- Ha átnyúlnak a kertünkbe ágak, gyökerek vagy más, azokat mi is jogosan eltávolíthatjuk. Fontos viszont, hogy készítsünk képeket előtte és utána és ne tegyük tönkre a növényt.
- Ha parlagfű vagy más allergén növény vagy súlyosan elhanyagolt állapot áll fenn és nincs már mindent megpróbáltunk, meg lehet tenni a bejelentést.
Bejelentés Miskolcon
A bejelentés alkalmazása településenként eltérhet.
Miskolcon lakossági bejelentést a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. hivatalos oldalán tehetünk.
Először is nyissuk meg a varosgazda.hu weboldalt és kattintsunk a lakossági bejelentés fülre a jobb felső sarokban. Ezután töltsük ki az űrlapot megfelelő pontossággal. Ha ez kész, már várhatjuk is a választ, de fontos tudni, hogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. folyamatban lévő ügyekről kizárólag írásos megkeresés útján ad tájékoztatást.
