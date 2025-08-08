augusztus 8., péntek

László névnap

1 órája

A Bon-Bon zenekar énekese, Szolnoki Péter írt dalt a miskolci alapítványnak

A miskolci Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány (ZENITA) élete egy újabb fordulóponthoz érkezett. Hamarosan debütál az alapítvány hivatalos dala. A civil szervezetet az a megtiszteltetés érte, hogy Szolnoki Péter zeneszerző, a Bon-Bon együttes énekese írja számukra a művet.

Galambos Eszter
A ZENITA fiatal tehetségei a nyári táborban gyakorolnak a Musical és Miskolc Symphonic Gálára

Fotó: Takács Joci

Szolnoki Péter évek óta dolgozik az alapítvánnyal, ezért Fekete Ágnes, az alapítvány elnöke számára kézenfekvő volt, hogy a művészt kéri fel erre a feladatra.

Szolnoki Péter
A ZENITA alapítvány hivatalos dalának megszületésében Szolnoki Péter segédkezett
Fotó: Takács Joci

„Régi tervünk, hogy alapítványunknak legyen egy himnusza. A célunk az volt, hogy a dal tükrözze a ZENITA-életérzést, azt, hogy milyen "zenitásnak" lenni. Szolnoki Péter, 2017 óta dolgozik együtt alapítványunkkal, immár nyolcadik alkalommal vesz részt nyári táborunkban, ahol művésztanárként foglalkozik a fiatalokkal” – mondta el kérdésünkre az elnök.

Szolnoki Péter dala hamarosan a Művészetek Háza színpadán is hallható lesz

A ZENITA vezetője hangsúlyozta, hogy fontos volt az is, hogy a dal tükrözze az ide járó diákok és itt tanító tanárok gondolatait, ezért mindenki leírhatta az érzéseit, amelyek a szervezethez fűzi. Ezek a gondolatok lettek elküldve a Bon-Bon együttes szövegírójának, Duba Gábornak, aki csodálatos mondatokat alkotott a dalhoz. A dal szeptember 27-én, szombaton a Musical és Miskolc Symphonic Gálán debütál majd.

Az alapítvány munkatársai és tanárai felkarolják a tehetségeket

A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítványt Miskolc városa 2023-ban Nívódíjjal tüntette ki. Az alapítvány 2016 augusztusában jött létre elsősorban azzal a céllal, hogy a hangszeres zene és énekes előadóművészet területén mozgó tehetséges borsodi fiatalokat, a 10-25 éves korosztályt felkarolja. Az alapítvány alapítója Bartucz Éva, elnöke Fekete Ágnes. 

Az alapítvány alapvető céljai: 

  • tehetségek felkutatása és fejlesztése
  • pályakezdő művészek bemutatkozási lehetőségének biztosítása
  • fellépési lehetőségek biztosítása helyi kötődéssel rendelkező országos hírű művészekkel közös produkciók keretében
  • hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekek tehetséggondozásának megvalósítás egyéni zenei és mentális fejlesztéssel
  • helyi hagyományteremtés és a miskolci identitás erősítése, megőrzése
  • művészeti iskola létrehozása és működése

Az alapítvány sokat tesz a miskolci tehetségek felkutatásában, fejleszteni és a pályakezdő művészek részére bemutatkozási, fellépési lehetőségeket biztosít helyi kötődéssel rendelkező, országos hírű művészekkel közös produkció keretében, mivel hisznek a közösség megtartó, formáló és értékközvetítő szerepében.

A ZENITA dalát hamarosan mindenki megismerheti 

Az alapítvány hivatalos dala hamarosan hallható lesz és videóklip is készül majd hozzá, amelyben a tervek szerint Miskolc értékei bukkannak majd fel, ezzel is érzékeltetve a civil szervezet szoros kötődését a városhoz. 

 

boon.hu video

