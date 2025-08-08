A Bon-Bon zenekar énekese, Szolnoki Péter írt dalt a miskolci alapítványnak

Szolnoki Péter, Artisjus-díjas zenész évek óta dolgozik az alapítvánnyal, ezért Fekete Ágnes, az alapítvány elnöke számára kézenfekvő volt, hogy a művészt kéri fel erre a feladatra.

A ZENITA alapítvány hivatalos dalának megszületésében Szolnoki Péter segédkezett

Fotó: Takács Joci

„Régi tervünk, hogy alapítványunknak legyen egy himnusza. A célunk az volt, hogy a dal tükrözze a ZENITA-életérzést, azt, hogy milyen "zenitásnak" lenni. Szolnoki Péter, 2017 óta dolgozik együtt alapítványunkkal, immár nyolcadik alkalommal vesz részt nyári táborunkban, ahol művésztanárként foglalkozik a fiatalokkal” – mondta el kérdésünkre az elnök.

Szolnoki Péter dala hamarosan a Művészetek Háza színpadán is hallható lesz

A ZENITA vezetője hangsúlyozta, hogy fontos volt az is, hogy a dal tükrözze az ide járó diákok és itt tanító tanárok gondolatait, ezért mindenki leírhatta az érzéseit, amelyek a szervezethez fűzi. Ezek a gondolatok lettek elküldve a Bon-Bon együttes szövegírójának, Duba Gábornak, aki csodálatos mondatokat alkotott a dalhoz. A dal szeptember 27-én, szombaton a Musical és Miskolc Symphonic Gálán debütál majd.

Az alapítvány munkatársai és tanárai felkarolják a tehetségeket

A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítványt Miskolc városa 2023-ban Nívódíjjal tüntette ki. Az alapítvány 2016 augusztusában jött létre elsősorban azzal a céllal, hogy a hangszeres zene és énekes előadóművészet területén mozgó tehetséges borsodi fiatalokat, a 10-25 éves korosztályt felkarolja. Az alapítvány alapítója Bartucz Éva, elnöke Fekete Ágnes.

Az alapítvány alapvető céljai:

tehetségek felkutatása és fejlesztése

pályakezdő művészek bemutatkozási lehetőségének biztosítása

fellépési lehetőségek biztosítása helyi kötődéssel rendelkező országos hírű művészekkel közös produkciók keretében

hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekek tehetséggondozásának megvalósítás egyéni zenei és mentális fejlesztéssel

helyi hagyományteremtés és a miskolci identitás erősítése, megőrzése

művészeti iskola létrehozása és működése

Az alapítvány sokat tesz a miskolci tehetségek felkutatásában, fejleszteni és a pályakezdő művészek részére bemutatkozási, fellépési lehetőségeket biztosít helyi kötődéssel rendelkező, országos hírű művészekkel közös produkció keretében, mivel hisznek a közösség megtartó, formáló és értékközvetítő szerepében.