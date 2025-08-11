Helyi közélet
1 órája
Késnek a buszok is a 26-os főúton történt baleset miatt
Szirmabesenyőnél történt a baj, 20-25 perces késésekre lehet számítani miatta a VOLÁN buszok menetrendjében.
Késnek a buszon a 26-os főúton történt baleset miatt(A kép illusztráció)
Fotó: BOON
Hárman csattantak
2 órája
Baleset miatt terelés a Miskolc–Sajószentpéter útszakaszon! (frissítve helyszíni fotókkal)
Karambol a 26-os főútonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
