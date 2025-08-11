augusztus 11., hétfő

Helyi közélet

30 perce

Késnek a buszok is a 26-os főúton történt baleset miatt

Szirmabesenyőnél történt a baj, 20-25 perces késésekre lehet számítani miatta a VOLÁN buszok menetrendjében.

Késnek a buszok is a 26-os főúton történt baleset miatt

Késnek a buszon a 26-os főúton történt baleset miatt(A kép illusztráció)

Fotó: BOON

Szirmabesenyőnél a 26-os úton bekövetkezett baleset miatt a 3700-as, 3770-es, 3765-ös és 3776-os VOLÁN járatok 20-25 perces késéssel közlekednek - tette közzé a MÁVINFORM.

Karambol a 26-os főúton

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

