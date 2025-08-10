augusztus 10., vasárnap

boon.hu video

1 órája

Nevezzen meg egy trópusi növényt vagy gyümölcsöt: ebben a szirmai kertben lefogadjuk, hogy van belőle! (fotók+videó!)

Címkék#boon video#szubtrópusi növényzet#hobbikertész#Szirma#időjárás#Miskolc#pálma

A véletlen hozta úgy, hogy tudomásunkra jutott a különleges hobbikert. Miskolc-Szirma városrészen aztán saját szemünkkel győződtünk meg valódiságáról.

Bahor-Juhász Ágnes
Pálmákból nincs hiány Szirmán: láthatóan élvezik a perzselő napot

Fotó: Vajda János

Régebben bizonyos növényeket csak akkor láthatott borsodi halandó, amikor a vakációt a déli féltekén, de legalábbis Európa egyik mediterrán térségében található országában töltötte. A trópusi gyümölcsök is ott a legfinomabbak, ahol természetes körülmények között teremnek. Mára annyit változott az éghajlat térségünkben is, hogy aki igazán akar, az termeszthet mangót, lime-ot, nevelhet pálmát és gyakorlatilag bármilyen trópusi növényt. Így tesznek  szirmai vendéglátóink is, mióta Miskolc időjárása egyre alkalmasabb ehhez az elfoglaltsághoz.

szirma, házigazda a banán pálma mögül integet
A Miskolc-Szirma városrészen élő Airizer Csaba mutatta meg egzotikus kertjét Fotó: Vajda János

Ki hinné, hogy Miskolc-Szirma ilyen kincseket rejt

Az út felől nézve csak a banán pálma felső levelei láthatóak ahogy hajlonganak az enyhe szélben, de már ez a látvány is sejteti, hogy az udvaron más különlegesség is akad. A házigazda, Airizer Csaba készséggel vezet körbe bennünket csodakertjén. Nehéz lenne minden egyes növényt, bokrot, fát és gyümölcsöt megnevezni, de azért párat megpróbálunk a hobbikertész segítségével.

  • tűzvirágfa ( Tenerife vidékéről)
  • elefántláb
  • japonika
  • vadkakaó
  • abesszin banán
  • madagaszkári pálma
  • kumkvat
  • mocsári hibiszkusz
  • mangó
  • avokádó
  • kála
  • lime és citrom
  • kalamandin

A telet is sokuk kibírja

Persze fotókon és videókon, pláne élőben, sokkal élvezetesebb látványt nyújtanak, mint nevüket leírva látni. A Miskolc-Szirma városrészen élő Airizer Csaba elmondása szerint sok növény van, amelyik már áttelel, ha megfelelő helyre kerülnek, a megfelelő „csomagolásban”. A család még arra is figyelmet fordít, hogy a télen-nyáron funkcionáló „neveldében”, ami egy fedett teraszrészen helyezkedik el, teljes spektrumú LED lámpákkal segítsék a palánták és a fiatal növények fejlődését.

Trópusi kert Szirmán

Fotók: Vajda János

Tény, hogy Miskolc időjárása, vagy talán az egész borsodi régióé annyit változott az elmúlt évek alatt, hogy egyre többen tesznek egy próbát a különlegesebb, hazánkban azelőtt szokatlannak mondott növények, gyümölcsök termesztésével. Ennek eredményeként már nem feltétlenül kell az egyre dráguló piaci árakra hagyatkozni, szedhetünk fügét vagy citrusféléket a saját fánkról is.

boon.hu video

