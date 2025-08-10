1 órája
Nevezzen meg egy trópusi növényt vagy gyümölcsöt: ebben a szirmai kertben lefogadjuk, hogy van belőle! (fotók+videó!)
A véletlen hozta úgy, hogy tudomásunkra jutott a különleges hobbikert. Miskolc-Szirma városrészen aztán saját szemünkkel győződtünk meg valódiságáról.
Pálmákból nincs hiány Szirmán: láthatóan élvezik a perzselő napot
Fotó: Vajda János
Régebben bizonyos növényeket csak akkor láthatott borsodi halandó, amikor a vakációt a déli féltekén, de legalábbis Európa egyik mediterrán térségében található országában töltötte. A trópusi gyümölcsök is ott a legfinomabbak, ahol természetes körülmények között teremnek. Mára annyit változott az éghajlat térségünkben is, hogy aki igazán akar, az termeszthet mangót, lime-ot, nevelhet pálmát és gyakorlatilag bármilyen trópusi növényt. Így tesznek szirmai vendéglátóink is, mióta Miskolc időjárása egyre alkalmasabb ehhez az elfoglaltsághoz.
Ki hinné, hogy Miskolc-Szirma ilyen kincseket rejt
Az út felől nézve csak a banán pálma felső levelei láthatóak ahogy hajlonganak az enyhe szélben, de már ez a látvány is sejteti, hogy az udvaron más különlegesség is akad. A házigazda, Airizer Csaba készséggel vezet körbe bennünket csodakertjén. Nehéz lenne minden egyes növényt, bokrot, fát és gyümölcsöt megnevezni, de azért párat megpróbálunk a hobbikertész segítségével.
- tűzvirágfa ( Tenerife vidékéről)
- elefántláb
- japonika
- vadkakaó
- abesszin banán
- madagaszkári pálma
- kumkvat
- mocsári hibiszkusz
- mangó
- avokádó
- kála
- lime és citrom
- kalamandin
Durva ahogy kinéz az Avas, ráadásul Lillafüreden sem stimmel valami – fotókkal!
A telet is sokuk kibírja
Persze fotókon és videókon, pláne élőben, sokkal élvezetesebb látványt nyújtanak, mint nevüket leírva látni. A Miskolc-Szirma városrészen élő Airizer Csaba elmondása szerint sok növény van, amelyik már áttelel, ha megfelelő helyre kerülnek, a megfelelő „csomagolásban”. A család még arra is figyelmet fordít, hogy a télen-nyáron funkcionáló „neveldében”, ami egy fedett teraszrészen helyezkedik el, teljes spektrumú LED lámpákkal segítsék a palánták és a fiatal növények fejlődését.
Trópusi kert SzirmánFotók: Vajda János
Tény, hogy Miskolc időjárása, vagy talán az egész borsodi régióé annyit változott az elmúlt évek alatt, hogy egyre többen tesznek egy próbát a különlegesebb, hazánkban azelőtt szokatlannak mondott növények, gyümölcsök termesztésével. Ennek eredményeként már nem feltétlenül kell az egyre dráguló piaci árakra hagyatkozni, szedhetünk fügét vagy citrusféléket a saját fánkról is.
