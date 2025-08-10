Nevezzen meg egy trópusi növényt vagy gyümölcsöt: ebben a szirmai kertben lefogadjuk, hogy van belőle! (fotók+videó!)

Régebben bizonyos növényeket csak akkor láthatott borsodi halandó, amikor a vakációt a déli féltekén, de legalábbis Európa egyik mediterrán térségében található országában töltötte. A trópusi gyümölcsök is ott a legfinomabbak, ahol természetes körülmények között teremnek. Mára annyit változott az éghajlat térségünkben is, hogy aki igazán akar, az termeszthet mangót, lime-ot, nevelhet pálmát és gyakorlatilag bármilyen trópusi növényt. Így tesznek szirmai vendéglátóink is, mióta Miskolc időjárása egyre alkalmasabb ehhez az elfoglaltsághoz.

A Miskolc-Szirma városrészen élő Airizer Csaba mutatta meg egzotikus kertjét Fotó: Vajda János

Ki hinné, hogy Miskolc-Szirma ilyen kincseket rejt

Az út felől nézve csak a banán pálma felső levelei láthatóak ahogy hajlonganak az enyhe szélben, de már ez a látvány is sejteti, hogy az udvaron más különlegesség is akad. A házigazda, Airizer Csaba készséggel vezet körbe bennünket csodakertjén. Nehéz lenne minden egyes növényt, bokrot, fát és gyümölcsöt megnevezni, de azért párat megpróbálunk a hobbikertész segítségével.