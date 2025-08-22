Balatonmáriafürdőn pihentek a Szimbiózis lakói

Az augusztus 13-16. között lezajlott kaland révén mintegy három tucatnyi „szimbiózisos” nyaralhatott a „magyar tenger” partján.

A Szimbiózis Alapítvány nyaralása a Balatonnál

A nyaralók a tábor minden napját reggeli tornával indították – értesült a szervezőktől a Boon.hu –, majd a résztvevők örömmel vehették birtokba az üdülő saját strandját, ahol naponta többször is megmártózhattak a Balatonban. Négy napon át a délutánok és esték változatos programokat kínáltak: fagyizás, bazározás, valamint egy különleges naplementés hajókirándulás tette igazán emlékezetessé az együtt töltött időt.

A balatoni nyaraláson 31 lakó és 11 kísérő vett részt a borsodi megyeszékhelyen eredményesen és komoly országos elismertséggel működő Szimbiózis Alapítvány részéről. A tábor nemcsak pihenést, hanem megerősítő közösségi élményeket is adott a résztvevőknek – számoltak be róla az érintettek –, akik számára az ilyen programok kulcsszerepet játszanak a társas kapcsolatok építésében és az önfeledt nyári feltöltődésben.

A Szimbiózis Alapítvány ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a tábor megszervezéséhez és lebonyolításához, legyen szó munkatársakról, kísérőkről vagy támogatókról. A közös nyári élmények újabb lépést jelentettek egy befogadóbb, élményekben gazdagabb élet felé.

