2 órája
Balatonmáriafürdőn pihentek a Szimbiózis lakói
A Szimbiózis Alapítvány lakhatási egységeinek fogyatékossággal élő fiataljai a múlt héten négynapos nyaraláson vettet részt a miskolci önkormányzat balatoni üdülőjében. A program célja az volt, hogy a résztvevők számára közösségi élményt, aktív kikapcsolódást és felejthetetlen nyári emlékeket biztosítson. Képek a Szimbiózis balatonmáriafürdői nyaralásáról.
Az augusztus 13-16. között lezajlott kaland révén mintegy három tucatnyi „szimbiózisos” nyaralhatott a „magyar tenger” partján.
A Szimbiózis Alapítvány nyaralása a Balatonnál
A nyaralók a tábor minden napját reggeli tornával indították – értesült a szervezőktől a Boon.hu –, majd a résztvevők örömmel vehették birtokba az üdülő saját strandját, ahol naponta többször is megmártózhattak a Balatonban. Négy napon át a délutánok és esték változatos programokat kínáltak: fagyizás, bazározás, valamint egy különleges naplementés hajókirándulás tette igazán emlékezetessé az együtt töltött időt.
A balatoni nyaraláson 31 lakó és 11 kísérő vett részt a borsodi megyeszékhelyen eredményesen és komoly országos elismertséggel működő Szimbiózis Alapítvány részéről. A tábor nemcsak pihenést, hanem megerősítő közösségi élményeket is adott a résztvevőknek – számoltak be róla az érintettek –, akik számára az ilyen programok kulcsszerepet játszanak a társas kapcsolatok építésében és az önfeledt nyári feltöltődésben.
A Szimbiózis Alapítvány ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a tábor megszervezéséhez és lebonyolításához, legyen szó munkatársakról, kísérőkről vagy támogatókról. A közös nyári élmények újabb lépést jelentettek egy befogadóbb, élményekben gazdagabb élet felé.
Demjén Ferenc menedzsmentje fontos hírt tett közzé a legendáról
Feltúrták az Avast! Nem okozott nagy káoszt az újraaszfaltozási program első napja - fotókkal, videóval