augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vakáció

2 órája

Balatonmáriafürdőn pihentek a Szimbiózis lakói

Címkék#fogyatékkal élő#Szimbiózis Alapítvány#fogyatékos#magyar tenger#nyaralás#balatoni nyaralás#Balaton

A Szimbiózis Alapítvány lakhatási egységeinek fogyatékossággal élő fiataljai a múlt héten négynapos nyaraláson vettet részt a miskolci önkormányzat balatoni üdülőjében. A program célja az volt, hogy a résztvevők számára közösségi élményt, aktív kikapcsolódást és felejthetetlen nyári emlékeket biztosítson. Képek a Szimbiózis balatonmáriafürdői nyaralásáról.

Boon.hu

Az augusztus 13-16. között lezajlott kaland révén mintegy három tucatnyi „szimbiózisos” nyaralhatott a „magyar tenger” partján.

szimbiózis
A Szimbiózis Alapítvány nyaralásán három tucat fiatal vett részt
Forrás: Szimbiózis Alapítvány

A Szimbiózis Alapítvány nyaralása a Balatonnál

A nyaralók a tábor minden napját reggeli tornával indították – értesült a szervezőktől a Boon.hu –, majd a résztvevők örömmel vehették birtokba az üdülő saját strandját, ahol naponta többször is megmártózhattak a Balatonban. Négy napon át a délutánok és esték változatos programokat kínáltak: fagyizás, bazározás, valamint egy különleges naplementés hajókirándulás tette igazán emlékezetessé az együtt töltött időt.

A balatoni nyaraláson 31 lakó és 11 kísérő vett részt a borsodi megyeszékhelyen eredményesen és komoly országos elismertséggel működő Szimbiózis Alapítvány részéről. A tábor nemcsak pihenést, hanem megerősítő közösségi élményeket is adott a résztvevőknek – számoltak be róla az érintettek –, akik számára az ilyen programok kulcsszerepet játszanak a társas kapcsolatok építésében és az önfeledt nyári feltöltődésben.

A Szimbiózis Alapítvány ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a tábor megszervezéséhez és lebonyolításához, legyen szó munkatársakról, kísérőkről vagy támogatókról. A közös nyári élmények újabb lépést jelentettek egy befogadóbb, élményekben gazdagabb élet felé.

Fogyatékkal élők is jól érezhették magukat négy napon át a napsütötte tóparton
Forrás: Szimbiózis Alapítvány
Balatonmáriafürdőn a miskolci csapat
Forrás: Szimbiózis Alapítvány

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu