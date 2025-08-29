Ilyen olcsón rég nem láttuk a Búza téren ezt a filléres magyar csodagyümölcsöt – fotókkal

A szezon csodagyümölcse a szilva, a magyar konyha igazi klasszikusa, amely nemcsak frissen isteni, hanem lekvárként is felejthetetlen. Most jött el az ideje, hogy elraktározzuk télre is, hiszen az ára kedvezőbb, mint valaha. Tudta, hogy akár savanyúság alapanyagának is tökéletes lehet?

Hatalmas a szilvaválaszték a Búza téri piacon

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hogyan alakul a szilva ára a Búza téri piacon?

Szétnéztünk a Búza téri piacon, és ahogy galériánkban is láthatják, magyar szilvából bőséges a választék és az ára is szinte egységes, 500, 598 forint kilója. A legdrágább, amit találtunk, annak 650 forintért mérik kilóját. A szilva évezredek óta a hazai konyha egyik alapdarabja, és nem véletlenül. Egyaránt illik édes és sós ételekhez, süteményekbe, vagy kompótként is fogyaszthatjuk, sőt, e cikk írója egy igazán különleges felhasználási módot is talált! Éretlenebb, savanykásabb szilvába egy gerezd fokhagymát teszünk, így készíthetünk belőle igazán gourmet savanyúságot.