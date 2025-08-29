14 perce
Ilyen olcsón rég nem láttuk a Búza téren ezt a filléres magyar csodagyümölcsöt – fotókkal
Augusztus végén a piacokon mindenhol tornyosulnak a friss gyümölcsök, de van egy, amely most különösen hódít. Fillérekért adják a standokon, 5–600 forintért mérik kilóját, és szinte minden háziasszony kosarában ott lapul.
A szezon csodagyümölcse a szilva, a magyar konyha igazi klasszikusa, amely nemcsak frissen isteni, hanem lekvárként is felejthetetlen. Most jött el az ideje, hogy elraktározzuk télre is, hiszen az ára kedvezőbb, mint valaha. Tudta, hogy akár savanyúság alapanyagának is tökéletes lehet?
Hogyan alakul a szilva ára a Búza téri piacon?
Szétnéztünk a Búza téri piacon, és ahogy galériánkban is láthatják, magyar szilvából bőséges a választék és az ára is szinte egységes, 500, 598 forint kilója. A legdrágább, amit találtunk, annak 650 forintért mérik kilóját. A szilva évezredek óta a hazai konyha egyik alapdarabja, és nem véletlenül. Egyaránt illik édes és sós ételekhez, süteményekbe, vagy kompótként is fogyaszthatjuk, sőt, e cikk írója egy igazán különleges felhasználási módot is talált! Éretlenebb, savanykásabb szilvába egy gerezd fokhagymát teszünk, így készíthetünk belőle igazán gourmet savanyúságot.
Fogyókúra vagy vitaminpótlás? A válasz erre is a szilva!
A szilva igazi szupersztár, ha az egészségünkről van szó.
- Támogatja az emésztést – magas rosttartalmának köszönhetően természetes hashajtó hatású.
- Erősíti az immunrendszert – C-vitaminban és antioxidánsokban gazdag.
- Védi a szívet – káliumtartalma segíti a szív- és érrendszer egészségét.
- Diétás finomság – alacsony a kalóriatartalma, így fogyókúrázóknak is ideális.
Mennyei lekvárok szilvából
A szilvából főzött lekvár legendás a magyar konyhában. Attól függően, hogyan készítjük, többféle formában kerülhet a kamra polcára.
- Hagyományos szilvalekvár – sűrű, mélyvörös, órákig főzött, amit a nagymamák rézüstben kavartak.
- Szilvadzsem – rövidebb ideig főzve darabosabb marad, palacsintához és süteményekhez kiváló.
- Fűszeres szilvalekvár – fahéjjal, szegfűszeggel vagy vaníliával különleges ízvilágot kap, húsok mellé is tálalható.
- Cukormentes változat – a szilva édessége miatt különösen kedvelt azok körében, akik kerülni szeretnék a cukrot.
A szilva tehát nemcsak olcsó, hanem egészséges és sokoldalú kincs a magyar konyhában. Egyetlen kérdés maradt, hogy melyik lekvárt főzzük belőle idén? És ha már a főzés...a szilva nemcsak lekvárnak, pálinkának is tökéletes. De ha a lekvárnál maradunk, a legjobb recepteket a Mindmegette oldalán találhatja!
