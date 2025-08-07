augusztus 7., csütörtök

Hála

1 órája

Szikszón robbant le egy győri család autója, ami azután történt velük, soha nem felejtik el

Címkék#Szikszó a jelenben#győri család#autó

Megkapták a biztonságot, hogy épségben hazaérhessenek. Szikszó lett a pozitív példa a győri családnak.

Boon.hu

A Szikszó a jelenben csoportba került be a Facebookra egy bejegyzés, amelyben egy győri család mond köszönetet, azért, hogy segítő, emberséges élményben lehetett részük, és így a szerencsétlennek indult helyzetet utólag már szerencsésnek mondhatják.

szikszó
Szikszó lett a pozitív példa
Forrás: Facebook/Szikszó

Bejegyzés a szikszói csoportban

Tisztelt szikszói lakosok. Egy segítő, emberséges esetet éltünk át családommal városukban. Győrből érkeztünk Borsod megyébe, hogy megnézzük a megye szép helyeit, amely közben átutaztunk Szikszón is. Sajnos, de aztán nagy szerencsénkre meghibásodott az autónk, pont Szikszón. Senkit nem ismertünk, de mégis a legjobb embert találtuk meg, aki önzetlenül, szeretettel és profi tudással javította meg autónkat másfél óra alatt. Rusznyák József Deák utcai lakos itt is köszönöm szépen amit megtett értünk, a családommal biztonságosan tudtunk haza térni az ön által megjavított autónkkal. Sokat hallottam a borsodi emberekről, József megmutatta nekünk ezt hogy mekkora szív van bennük. Csakis ajánlani tudom őt. Köszönöm szépen Rusznyák József!

– írják a bejegyzésben.

A poszt alatt többen is írják, hogy Szikszóról elszármazva Győr mellett élnek, ahogy azt is, hogy szívesen olvasták a szívmelengető történetet.

 

