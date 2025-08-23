„Vendéglátós voltam, megmondom a tutit” – kiderült, hova kerül a szervizdíj valójában

Térségünkben különösen érzékeny téma a borravaló sok szolgáltatásnál, lévén a fizetések például a vendéglátóiparban, vagy a fodrászatokban messze elmaradnak mondjuk a fővárosi keresetektől. Így aki ezeken a területeken dolgozik, már csak abban bízhat, hogy munkáját és hozzáértését egy kis extrával jutalmazza a vásárló, a vendég. Ha van szervizdíj, kell-e egyáltalán, hogy borravalóval honoráljuk mondjuk a pincérek munkáját? Megosztó kérdés ez.

A Calypso Étterem marad a borravalónál, a szervizdíj náluk nincs bevezetve Forrás: Hello Miskolc

A szervizdíj kérdése paprikás hangulatba hozza az emberek többségét

– Az éttermi szervízdíjak viszonylag újdonságnak számítanak hazánkban. Pár évvel ezelőtt még borravalót adtunk, és ez volt a természetes attitűd. Emlékszem, hogy régebben a külföldi utazások alkalmával sokszor felhívták az idegenvezetők arra a figyelmet, hogy borravalót nem kell adni, mert a szervízdíjat külön felszámolják, és az bele van így építve a számlába – írja egy hozzászóló egy borsodi csoportban.

Mi nem szoktunk adni szervízdíj mellé borravalót soha. Nagyon meg szoktak sértődni rajta a pincérek, de egyszerűen nem tudok már mindent én fizetni, egyszerűen nem megy. Eleve drága az étterem, tök sok a szervízdíj és még borravaló is. Értem én, hogy elképesztőek az adóterhek, én is itt élek, de egyszerűen nem tudok ellene tenni

– hangzik a következő panasz, a miskolci közösségi média csoportban is téma a szervizdíj.