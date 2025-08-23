augusztus 23., szombat

Jattoljak, vagy ne?

3 órája

„Vendéglátós voltam, megmondom a tutit” – kiderült, hova kerül a szervizdíj valójában

#felszolgálás#szervizdíj#szervizdíj maximalizálás#jattolás#étterem#Miskolc#borravaló

Aki külföldön járt már, talán tapasztalta, hogy a borravaló adása nem elvárt a legtöbb helyen. A szervizdíj ugyanis tartalmazza azt. Borsodban is így van ez?

Boon.hu
„Vendéglátós voltam, megmondom a tutit” – kiderült, hova kerül a szervizdíj valójában

A szervizdíj bonyolíthatja a rendszert és nem a borravaló kiváltására való

Forrás: MW

Térségünkben különösen érzékeny téma a borravaló sok szolgáltatásnál, lévén a fizetések például a vendéglátóiparban, vagy a fodrászatokban messze elmaradnak mondjuk a fővárosi keresetektől. Így aki ezeken a területeken dolgozik, már csak abban bízhat, hogy munkáját és hozzáértését egy kis extrával jutalmazza a vásárló, a vendég. Ha van szervizdíj, kell-e egyáltalán, hogy borravalóval honoráljuk mondjuk a pincérek munkáját? Megosztó kérdés ez.

szervizdíj nincs a Calypso Étteremben, külső fotó a teraszról
A Calypso Étterem marad a borravalónál, a szervizdíj náluk nincs bevezetve Forrás: Hello Miskolc

A szervizdíj kérdése paprikás hangulatba hozza az emberek többségét

– Az éttermi szervízdíjak viszonylag újdonságnak számítanak hazánkban. Pár évvel ezelőtt még borravalót adtunk, és ez volt a természetes attitűd. Emlékszem, hogy régebben a külföldi utazások alkalmával sokszor felhívták az idegenvezetők arra a figyelmet, hogy borravalót nem kell adni, mert a szervízdíjat külön felszámolják, és az bele van így építve a számlába – írja egy hozzászóló egy borsodi csoportban.

Mi nem szoktunk adni szervízdíj mellé borravalót soha. Nagyon meg szoktak sértődni rajta a pincérek, de egyszerűen nem tudok már mindent én fizetni, egyszerűen nem megy. Eleve drága az étterem, tök sok a szervízdíj és még borravaló is. Értem én, hogy elképesztőek az adóterhek, én is itt élek, de egyszerűen nem tudok ellene tenni

 – hangzik a következő panasz, a miskolci közösségi média csoportban is téma a szervizdíj.

Vendéglátós voltam, megmondom a tutit

Ezzel kezdte bejegyzését egy helyi hozzászóló, aki segíthet megérteni, mi zajlik vendéglátós oldalon a szervizdíj kontra borravaló ügyében. Kifejti, hogy a szervizdíj, vagy felszolgálási díj az árnak az a része, amit ha külön százalékként tüntetnek fel, akkor kevesebbet kell utána adózni. A lényeg, hogy nem az áron felül pluszba számolják fel, hanem az az árnak egy olyan része, ami külön szerepel a számlán. A dolgozók az esetek többségében nem kapnak belőle egy forintot sem.

Tehát:

  • Ha egy helyen 9 ezer forint plusz 10 százalék szervizdíj szerepel a számlán, akkor 9900 forintot fizetsz. Nem jattolsz, mert azt hiszed, már jattoltál.
  • Ha ugyanazon a helyen nincs szervizdíj, akkor 9900 forint szerepel a számlán, és annyit is fizetsz. Ilyenkor ha olyan vagy, még jattolsz is.

A szervizdíj lehetővé teszi, hogy a tulajdonos többet keressen azonos bevételen, mert kevesebb az adó egy kicsivel. Emellett elhiteti a vendéggel, hogy többet fizet, miközben egyébként nem, de legalább elveszi a kedvét a borravaló adásától. A hozzászóló úgy látja, hogy a vendéglátós fizetés azért volt mindig is alacsony, mert a borravalóval úgyis kipótolták a vendégek, így anno megérte vendéglátásban dolgozni. Az utóbbi 20-30 évben a vendéglátóipari egységek tulajdonosai közül szinte kikoptak azok, akik értenek a vendéglátáshoz, vagy egyáltalán valaha dolgoztak benne. Itt kezdődött az iparág lezüllesztése

- fogalmaz az egykori vendéglátós.

Egyike a nagy túlélőknek a miskolci Calypso Étterem

Deutsch Miklós régi vágású úriember és étterem-tulajdonos, aki részben megerősítette kérdésünkre azt az információt, hogy a szervizdíj nem egyenlő a borravalóval, így a felszolgálók abból nem kapnak extra kiegészítést jövedelmükhöz. Többek között ez okból a Calypso Étteremben nem is alkalmazzák, maradtak a régi, hagyományos borravaló rendszernél, ha a hozzájuk betérő vendég meg van elégedve a felszolgáló kedvességével, rátermettségével, ezen a módon honorálhatja azt.

Ezen kívül nagyon komplikálttá válik az elszámolás, amint valaki bevezeti a szervizdíjat. Náluk a menünél például, amiért sokan elmennek az étterembe, plusz tíz százalék az ételeken már nem tenné annyira kecsegtetővé a most még jutányos árakat. Deutch Miklós azt sem találná igazságosnak, hogy ugyanolyan szervizdíj kerüljön számlázásra annak, aki elmegy a menüért, és annak akinek kiszállítják azt. A különválasztás viszont ismét tovább bonyolítaná a szervizdíj elszámolását, dokumentálását. Mindent összevetve a 30 éve fennálló és sikeres étterem vezetője nem tervezi a változtatást, véleménye szerint mindenkinek tisztább, egyenesebb és érthetőbb a régi, hagyományos rendszer. Náluk mindenképpen bevált.

A 2025. január 1-jétől hatályba lépő új szabályozás értelmében a vendéglátóhelyek csak meghatározott mértékben számíthatnak fel felszolgálási díjat. Magánszemélyek esetében a szervizdíj maximális összege az elfogyasztott termékek bruttó értékének legfeljebb 15 százaléka, míg céges számla esetén a felső határ 20 százalék.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

