Tompeti vagy az Alma együttes a gyerek kedvence? A hétvége legjobb ingyenes gyerekprogramjai

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az eddigi éveiben is számtalan nappali programmal színesítette a fesztiválélményt. Idén azonban új szintre lép a nappali kínálat. A Rákóczi-várban augusztus 22–24. között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat. Lesz több mint öt csokoládékészítő, népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és a gyerekek kedvenc mesehősei, zenekarai.

A Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége egyik hangulatfelelőse az Alma együttes lesz

Forrás: Facebook/Alma együttes

A Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége programjai

Augusztus 22., péntek

A hétvége ünnepi felvonulással indul, amelyet a Megyaszói Fúvószenekar és a mazsorett csoport tesz még látványosabbá. A Rákóczi-vár színháztermében pedig a Bekecs Táncszínház gondoskodik arról, hogy a kicsik és nagyok egyaránt átéljék a hagyományok varázsát.

Augusztus 23., szombat

Szombaton a gyermekek igazi kedvence, Tompeti és Barátai érkeznek vidám dalaikkal. Emellett a Kalamajka Bábszínház és a Csepp barát előadása szórakoztatja a legkisebbeket, míg a vásári mulattatók gondoskodnak a hamisítatlan vásári hangulatról.

Augusztus 24., vasárnap

A hétvége zárónapján a családok egyik legkedveltebb zenekara, az Alma együttes ad koncertet. Színpadra lép az Egyszervolt mesezenekar is, valamint Trilla manó és a zeg-zug mesék, és nem maradhat el a különleges Meseverkli sem.