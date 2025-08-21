2 órája
Tompeti vagy az Alma együttes a gyerek kedvence? A hétvége legjobb ingyenes gyerekprogramjai
Élményekben gazdag napra és önfeledt szórakozásra vágyik? Akkor a Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvégéje a Rákóczi-várban kihagyhatatlan program. Augusztus 22–24. között minden nap 10 és 17 óra között várják a családokat ingyenes gyermek- és családi programokkal.
Többek között Tompeti és barátai várják a családokat a Rákóczi-vár udvarában
Forrás: Facebook/Tompeti és barátai
A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az eddigi éveiben is számtalan nappali programmal színesítette a fesztiválélményt. Idén azonban új szintre lép a nappali kínálat. A Rákóczi-várban augusztus 22–24. között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat. Lesz több mint öt csokoládékészítő, népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és a gyerekek kedvenc mesehősei, zenekarai.
A Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége programjai
Augusztus 22., péntek
A hétvége ünnepi felvonulással indul, amelyet a Megyaszói Fúvószenekar és a mazsorett csoport tesz még látványosabbá. A Rákóczi-vár színháztermében pedig a Bekecs Táncszínház gondoskodik arról, hogy a kicsik és nagyok egyaránt átéljék a hagyományok varázsát.
Augusztus 23., szombat
Szombaton a gyermekek igazi kedvence, Tompeti és Barátai érkeznek vidám dalaikkal. Emellett a Kalamajka Bábszínház és a Csepp barát előadása szórakoztatja a legkisebbeket, míg a vásári mulattatók gondoskodnak a hamisítatlan vásári hangulatról.
Augusztus 24., vasárnap
A hétvége zárónapján a családok egyik legkedveltebb zenekara, az Alma együttes ad koncertet. Színpadra lép az Egyszervolt mesezenekar is, valamint Trilla manó és a zeg-zug mesék, és nem maradhat el a különleges Meseverkli sem.
A Családi Élményhétvége mellett a régió legnagyobb zenei fesztiválja idén is a legnagyobb sztárokat hozza Szerencsre. A részletes programokról és további érdekességekről a boon.hu cikkeiben olvashat.
Íme, a Szerencsi Artúr Napok Fesztivál teljes programja!
Kozsó elszabadul Szerencsen: „Széttépjük a színpadot, és bezabáljuk a csajokat!”