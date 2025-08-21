augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

26°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi Élményhétvége

2 órája

Tompeti vagy az Alma együttes a gyerek kedvence? A hétvége legjobb ingyenes gyerekprogramjai

Címkék#gyerek#Trilla manó#program#kisvonat#mesehős

Élményekben gazdag napra és önfeledt szórakozásra vágyik? Akkor a Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvégéje a Rákóczi-várban kihagyhatatlan program. Augusztus 22–24. között minden nap 10 és 17 óra között várják a családokat ingyenes gyermek- és családi programokkal.

Boon.hu
Tompeti vagy az Alma együttes a gyerek kedvence? A hétvége legjobb ingyenes gyerekprogramjai

Többek között Tompeti és barátai várják a családokat a Rákóczi-vár udvarában

Forrás: Facebook/Tompeti és barátai

A Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az eddigi éveiben is számtalan nappali programmal színesítette a fesztiválélményt. Idén azonban új szintre lép a nappali kínálat. A Rákóczi-várban augusztus 22–24. között ingyenes Családi Élményhétvége várja a látogatókat. Lesz több mint öt csokoládékészítő, népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, buborékshow, légvár, pónilovaglás, városi kisvonat és a gyerekek kedvenc mesehősei, zenekarai.

Az Alma együttes lesz a szerencsi artúr napok egy fellépője.
A Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége egyik hangulatfelelőse az Alma együttes lesz
Forrás: Facebook/Alma együttes

A Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége programjai

Augusztus 22., péntek

A hétvége ünnepi felvonulással indul, amelyet a Megyaszói Fúvószenekar és a mazsorett csoport tesz még látványosabbá. A Rákóczi-vár színháztermében pedig a Bekecs Táncszínház gondoskodik arról, hogy a kicsik és nagyok egyaránt átéljék a hagyományok varázsát.

Augusztus 23., szombat

Szombaton a gyermekek igazi kedvence, Tompeti és Barátai érkeznek vidám dalaikkal. Emellett a Kalamajka Bábszínház és a Csepp barát előadása szórakoztatja a legkisebbeket, míg a vásári mulattatók gondoskodnak a hamisítatlan vásári hangulatról.

Augusztus 24., vasárnap

A hétvége zárónapján a családok egyik legkedveltebb zenekara, az Alma együttes ad koncertet. Színpadra lép az Egyszervolt mesezenekar is, valamint Trilla manó és a zeg-zug mesék, és nem maradhat el a különleges Meseverkli sem.

A Családi Élményhétvége mellett a régió legnagyobb zenei fesztiválja idén is a legnagyobb sztárokat hozza Szerencsre. A részletes programokról és további érdekességekről a boon.hu cikkeiben olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu