3 órája

Felvonulással indult a kulturális kavalkád Szerencsen - képek, videó

Címkék#Artúr Napok Fesztivál#boon video#formáció#világsláger#Bekecsi út#fesztivál szerencs

Az idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az augusztusi utolsó hétvégébe csempészhet felhőtlen órákat.

Boon.hu

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. 

szerencsi Artúr Napok
Felvonulással indult a szerencsi Artúr Napok
Fotó: Vajda János

Az elmúlt évben rekord számú, mintegy ötvenezer látogató bulizott együtt a rendezvényen.

Az 5. Szerencsi Artúr Napok felvonulással indult

A program pénteken zenés felvonulással indult, ahol a felvonulók Szerencs, Bekecsi út-Laktanya utca kereszteződésétől végig a Rákóczi úton a Kossuth tér érintésével a Rákóczi-várba érkeztek meg. 

Felvonulás nyitotta meg az Artúr Napokat 2025.08.22.

Fotók: Vajda János

A hangulat a továbbiakban is garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodik róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan. Az eseményt ingyen látogathatja minden állandó szerencsi lakos, akinek a lakcímkártyáján szerencsi cím szerepel állandó lakóhelyként.

Az idén egy külföldi fellépőt is bevetettek

A 2025-ös Artúr Napok legnagyobb dobása kétségkívül a német eurodance ikon, Cascada fellépése lesz augusztus 22-én, pénteken. A „Everytime We Touch” című világslágerrel berobbant formáció élén a karizmatikus Natalie Horler énekel. Aki szereti a pörgős, nosztalgikus klubzenét, annak ez a koncert lehet a fesztivál csúcspontja. A nemzetközi sztár mellett Magyarország legismertebb előadói is színpadra lépnek majd, a részletes programot korábbi cikkünkben már közöltük. Ráadásképpen a Csokifesztivál egykori helyszínén, a Szerencsi Várban is szenzációs családi élményhétvége vár kicsikre és nagyokra egyaránt. Lesz itt minden, ami szemnek, szájnak ingere.

5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál megnyitója 2025.08.22.

Fotók: Vajda János

 

 

 

boon.hu video

