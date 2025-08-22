Felvonulással indult a kulturális kavalkád Szerencsen - képek, videó

A hangulat a továbbiakban is garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodik róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan. Az eseményt ingyen látogathatja minden állandó szerencsi lakos, akinek a lakcímkártyáján szerencsi cím szerepel állandó lakóhelyként.

Az idén egy külföldi fellépőt is bevetettek

A 2025-ös Artúr Napok legnagyobb dobása kétségkívül a német eurodance ikon, Cascada fellépése lesz augusztus 22-én, pénteken. A „Everytime We Touch” című világslágerrel berobbant formáció élén a karizmatikus Natalie Horler énekel. Aki szereti a pörgős, nosztalgikus klubzenét, annak ez a koncert lehet a fesztivál csúcspontja. A nemzetközi sztár mellett Magyarország legismertebb előadói is színpadra lépnek majd, a részletes programot korábbi cikkünkben már közöltük. Ráadásképpen a Csokifesztivál egykori helyszínén, a Szerencsi Várban is szenzációs családi élményhétvége vár kicsikre és nagyokra egyaránt. Lesz itt minden, ami szemnek, szájnak ingere.