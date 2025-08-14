12 perce
Dobos, karnagy, képviselő: „mindenki szerencsi”
Bubnó Tamás Primissima, avagy A remény oratóriuma című művét adták elő a Zempléni Fesztivál csütörtök kora esti programjában. A karnagy, szólista, kamaraénekes, mint elhangzott, büszke szerencsi kötődésére.
Zajlik a Zempléni Fesztivál rendezvénysorozata, a boon.hu is nap mint nap ilyen-olyan kulturális eseményekről számol be. Csütörtökön Szerencsen jártunk, az érdekes elnevezésű Munkás Szent József katolikus templomban tartott zenei előadáson.
Szerencsen összefutottak a szerencsiek
Bubnó Tamás: Primissa című oratóriuma hangzott el Szerencsen, a 34. Zempléni FesztiválonFotók: Vajda János
A boon.hu riportere a fenti felsorolás szerint másodikat választotta, nem véletlenül, hiszen ugyanígy tett az ezekben a hetekben számos fesztiválhelyszínt felkereső országgyűlési képviselő, Koncz Zsófia is. A régióbeli politikus a helyszínen tartott köszöntőjében elmondta:
– Ez a templom egy csoda. Napok óta zajlik a Zempléni Fesztivál. Immár 34 éve, minden évben. Azzal a céllal, hogy egy-egy kisebb településre is valamilyen kulturális programot el tudjunk vinni. Amikor kitalálták, mindez a tokaji borral szoros kapcsolatban állt, így is jött az ötlet. Tegnap például Tarcalon voltam, dzsesszkoncerten, és kiderült a dobosról, hogy a fiatalember szerencsi volt! Gyerekkoromban láttam utoljára, most pedig egy dzsesszzenekarban dobol. A Zempléni Fesztivál összehozza a szerencsieket is! Ma is megvan ez a kötődés: Bubnó Tamás Liszt Ferenc-díjas és Érdemes művész, nagyon büszke a szerencsi kötődésére.