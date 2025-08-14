Dobos, karnagy, képviselő: „mindenki szerencsi”

Zajlik a Zempléni Fesztivál rendezvénysorozata, a boon.hu is nap mint nap ilyen-olyan kulturális eseményekről számol be. Csütörtökön Szerencsen jártunk, az érdekes elnevezésű Munkás Szent József katolikus templomban tartott zenei előadáson.

Bubnó Tamás: Primissa című oratóriuma hangzott el Szerencsen, a 34. Zempléni Fesztiválon.

Fotó: Vajda János

Szerencsen összefutottak a szerencsiek

Ezen a napon az alábbi programok közül válogathatott, aki a sokszínű zempléni helyszínek valamelyikére vágyott: