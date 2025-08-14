augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

26°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zempléni Fesztivál

2 órája

Dobos, karnagy, képviselő: „mindenki szerencsi”

Címkék#szerencs#zene#Primissima#Bubnó Tamás#kulturális rendezvény#Zempléni Fesztivál#Koncz Zsófia#karnagy#oratórium#katolikus templom

Bubnó Tamás Primissima, avagy A remény oratóriuma című művét adták elő a Zempléni Fesztivál csütörtök kora esti programjában. A karnagy, szólista, kamaraénekes, mint elhangzott, büszke szerencsi kötődésére.

Boon.hu

Zajlik a Zempléni Fesztivál rendezvénysorozata, a boon.hu is nap mint nap ilyen-olyan kulturális eseményekről számol be. Csütörtökön Szerencsen jártunk, az érdekes elnevezésű Munkás Szent József katolikus templomban tartott zenei előadáson.

Szerencs
Bubnó Tamás: Primissa című oratóriuma hangzott el Szerencsen, a 34. Zempléni Fesztiválon.
Fotó: Vajda János

Szerencsen összefutottak a szerencsiek

Ezen a napon az alábbi programok közül válogathatott, aki a sokszínű zempléni helyszínek valamelyikére vágyott:

  • Heinczinger Mika: Mindenek szerelme – Énekelt versek a halhatatlanságról, Mád, Demetervin Pincészet
  • A StEFREM bemutatja – Bubnó Tamás: Primissa (A remény oratóriuma), Szerencs, Munkás Szent József katolikus templom
  • A magam szakálla – Irodalmi vacsoraest, vendég: Lackfi János, Sátoraljaújhely, Barátszer Lakásétterem
  • Csík Zenekar, Szegi, Grand Tokaj Zrt. Szegi Pincészete
  • Dalinda, Erdőhorváti, református templom
  • Esti Jazz – Kellene Kis Kert, Sárospatak, Borterasz, Szt. Erzsébet utca

Bubnó Tamás: Primissa című oratóriuma hangzott el Szerencsen, a 34. Zempléni Fesztiválon

Fotók: Vajda János

A boon.hu riportere a fenti felsorolás szerint másodikat választotta, nem véletlenül, hiszen ugyanígy tett az ezekben a hetekben számos fesztiválhelyszínt felkereső országgyűlési képviselő, Koncz Zsófia is. A régióbeli politikus a helyszínen tartott köszöntőjében elmondta:

– Ez a templom egy csoda. Napok óta zajlik a Zempléni Fesztivál. Immár 34 éve, minden évben. Azzal a céllal, hogy egy-egy kisebb településre is valamilyen kulturális programot el tudjunk vinni. Amikor kitalálták, mindez a tokaji borral szoros kapcsolatban állt, így is jött az ötlet. Tegnap például Tarcalon voltam, dzsesszkoncerten, és kiderült a dobosról, hogy a fiatalember szerencsi volt! Gyerekkoromban láttam utoljára, most pedig egy dzsesszzenekarban dobol. A Zempléni Fesztivál összehozza a szerencsieket is! Ma is megvan ez a kötődés: Bubnó Tamás Liszt Ferenc-díjas és Érdemes művész, nagyon büszke a szerencsi kötődésére.

zempleni_fesztival002
Koncz Zsófia is részt vett a szerencsi koncerten

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu