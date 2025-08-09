59 perce
Ebben a magyar városban különleges meglepetés vár minden újszülöttre
Kevés szebb hagyomány van annál, amikor egy közösség különleges módon köszönti az új életeket. Szerencsen minden újszülött érkezésekor névre szóló meglepetést és csomagot kap a család, a legnagyobb ajándék mellé.
Kristóf, a szerencsi baba láthatóan örült az ajándéknak
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia
A Tokaj-Hegyalja kapujaként, vagy csokifővárosként is ismert Szerencs nemcsak történelmi és természeti kincseiről híres, hanem szívhez szóló gesztusairól is. A város minden újszülött érkezését névre szóló ajándékkal ünnepli.
Szerencsen a gólya a baba mellé ajándékot is hoz
Mindig nagy öröm, amikor szülővárosomat meglátogatja a gólya! Szerencsen minden gyermek születésekor névre szóló, apró meglepetéssel kedveskedünk a családoknak, a legnagyobb ajándék mellé
– osztotta meg közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A kezdeményezés szimbolizálja a város elkötelezettségét a családok támogatása mellett.
Családtámogatás Szerencsen túl
Az államtitkár a posztjaiban és nyilatkozataiban is rendszeresen hangsúlyozza, hogy a családtámogatások célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem a hosszú távú biztonság megteremtése. A kormány olyan intézkedéseket erősít, amelyek lehetővé teszik, hogy a fiatal párok bátrabban vállaljanak gyermeket, és a családok könnyebben találják meg az egyensúlyt a munka és a magánélet között.
A jelenleg elérhető támogatások közé tartozik többek között a CSOK és a CSOK Plusz, a babaváró hitel, a személyi jövedelemadó-mentesség a 25 év alatti fiataloknak, a négy- vagy többgyermekes anyák teljes szja-mentessége, a családi adókedvezmény, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása.
Minden megszületett gyermek érték, és minden család számíthat a támogatásra, akár a lakhatás, akár a gyermeknevelés területén
– fogalmazott korábban Koncz Zsófia.
Ha tetszett a cikk, olvassa el további tartalmainkat is a régióról!
Egy csapat egyetemista tűnt fel a zempléni faluban, elképesztő amit csináltak!
Történelmi pillanat: 16 éve nem gyártották Magyarországon, most újrakezdték Tokaj-Hegyalja kapujában!
A múlt, a jelen és a jövő jelképét avatták Alsódobszán (fotók, videó)