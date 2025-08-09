augusztus 9., szombat

Család

59 perce

Ebben a magyar városban különleges meglepetés vár minden újszülöttre

Címkék#Tokaj-Hegyalja#Koncz Zsófia#baba#család

Kevés szebb hagyomány van annál, amikor egy közösség különleges módon köszönti az új életeket. Szerencsen minden újszülött érkezésekor névre szóló meglepetést és csomagot kap a család, a legnagyobb ajándék mellé.

Boon.hu
Ebben a magyar városban különleges meglepetés vár minden újszülöttre

Kristóf, a szerencsi baba láthatóan örült az ajándéknak

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A Tokaj-Hegyalja kapujaként, vagy csokifővárosként is ismert Szerencs nemcsak történelmi és természeti kincseiről híres, hanem szívhez szóló gesztusairól is. A város minden újszülött érkezését névre szóló ajándékkal ünnepli.

Ajándékot kapnak a szerencsi babák.
A szerencsi babákat nemcsak szeretettel, ajándékkal is köszöntik
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Szerencsen a gólya a baba mellé ajándékot is hoz

Mindig nagy öröm, amikor szülővárosomat meglátogatja a gólya! Szerencsen minden gyermek születésekor névre szóló, apró meglepetéssel kedveskedünk a családoknak, a legnagyobb ajándék mellé

 – osztotta meg közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A kezdeményezés szimbolizálja a város elkötelezettségét a családok támogatása mellett.

Névre szóló ajándék a gólyától.
Névre szóló, örök emlékeket hoz a gólya Tokaj-Hegyalja kapujában
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Családtámogatás Szerencsen túl

Az államtitkár a posztjaiban és nyilatkozataiban is rendszeresen hangsúlyozza, hogy a családtámogatások célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem a hosszú távú biztonság megteremtése. A kormány olyan intézkedéseket erősít, amelyek lehetővé teszik, hogy a fiatal párok bátrabban vállaljanak gyermeket, és a családok könnyebben találják meg az egyensúlyt a munka és a magánélet között. 

A jelenleg elérhető támogatások közé tartozik többek között a CSOK és a CSOK Plusz, a babaváró hitel, a személyi jövedelemadó-mentesség a 25 év alatti fiataloknak, a négy- vagy többgyermekes anyák teljes szja-mentessége, a családi adókedvezmény, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. 

Minden megszületett gyermek érték, és minden család számíthat a támogatásra, akár a lakhatás, akár a gyermeknevelés területén

 – fogalmazott korábban Koncz Zsófia.

Ha tetszett a cikk, olvassa el további tartalmainkat is a régióról!

 

