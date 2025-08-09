Ebben a magyar városban különleges meglepetés vár minden újszülöttre

A Tokaj-Hegyalja kapujaként, vagy csokifővárosként is ismert Szerencs nemcsak történelmi és természeti kincseiről híres, hanem szívhez szóló gesztusairól is. A város minden újszülött érkezését névre szóló ajándékkal ünnepli.

A szerencsi babákat nemcsak szeretettel, ajándékkal is köszöntik

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Szerencsen a gólya a baba mellé ajándékot is hoz

Mindig nagy öröm, amikor szülővárosomat meglátogatja a gólya! Szerencsen minden gyermek születésekor névre szóló, apró meglepetéssel kedveskedünk a családoknak, a legnagyobb ajándék mellé

– osztotta meg közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A kezdeményezés szimbolizálja a város elkötelezettségét a családok támogatása mellett.

Névre szóló, örök emlékeket hoz a gólya Tokaj-Hegyalja kapujában

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Családtámogatás Szerencsen túl

Az államtitkár a posztjaiban és nyilatkozataiban is rendszeresen hangsúlyozza, hogy a családtámogatások célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem a hosszú távú biztonság megteremtése. A kormány olyan intézkedéseket erősít, amelyek lehetővé teszik, hogy a fiatal párok bátrabban vállaljanak gyermeket, és a családok könnyebben találják meg az egyensúlyt a munka és a magánélet között.

A jelenleg elérhető támogatások közé tartozik többek között a CSOK és a CSOK Plusz, a babaváró hitel, a személyi jövedelemadó-mentesség a 25 év alatti fiataloknak, a négy- vagy többgyermekes anyák teljes szja-mentessége, a családi adókedvezmény, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása.

Minden megszületett gyermek érték, és minden család számíthat a támogatásra, akár a lakhatás, akár a gyermeknevelés területén

– fogalmazott korábban Koncz Zsófia.