Szeptemberig érezhetjük a hatását – ez most sok miskolci autóst érinthet!
Mutatjuk, mire számíthatnak augusztus 8-án a miskolci utakon. Miskolci közlekedési információk pénteken.
Miskolci közlekedési információk a reggeli órában.
Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.
Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.
Közlekedési információk a reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:
· Alföldi u. 30.
· Bacsinszky u. 83.
· Balaton u. - Takta u. kereszteződés
· Bartók Béla u. 39.
· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződésben
· Barcsay Á. u. 8.
· Barátság tér 8-10.
· Bádogos u. 5.
· Berekalja 1.
· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés
· Bezerédi u. 2.
· Csermőkei 16.
· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés
· Csokonai u. 32.
· Csokonai utca 98-100.
· Endresz Gy. u. 31.
· Egressy G. u. 25.
· Előhegy u. 62.
· Erkel F u. 35.
· Ernyebán u. 21.
· Fazola u. garázs sor
· Finkey u. 2.
· Fonoda-Csokonai sarok
· Forgács A. u. 20.
· Győri kapu 21.
· Haladás u. 29.
· Hegyalja u. 207.
· Homok u. 19.
· Hóvirág u. - Baráthegyalja u. sarok
· Isaszeg u. 7/A
· Jegenyés u. 21.
· Kapitány 19.
· Kapitány kürt
· Kassai u. 4.
· Kiss József u. 61.
· Kolozsvári u. 13.
· Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés
· Kozma A. u.- Déli u. kereszteződés
· Kőporos u. 74.
· Kőműves u. 1-3.
· Közdomb u. 7.
· Latabár E. u. 13.
· Lehár Ferenc u. 27.
· Illyés Gy. u. 24.
· Madarász V. u. 10.
· Maros utca 41.
· Maros u. 28.
· Mária u. 11.
· Mónus I. u. 6.
· Mura 8.
· Nagy Lajos király u. 3.
· Nádas u. 31.
· Nándorfehérvári u. 14.
· Pattantyús u. 1.
· Puskin u. 42-44.
· Szarkahegy u. 38.
· Szentistványi u. 16.
· Szent István u. 15.
· Tapoly u. 8.
· Tetemvár felső sor 219.
· Tízeshonvéd u. 20.
· Tópart u. 24.
· Tulipán u. 12.
· Várközi Lajos u. 13.
· Vécsey K. u. 12.
· Vécsey K. u. 13.
· Vizirózsa 6.
· Vörösmarty u. 17.
Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!
