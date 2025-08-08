Szeptemberig érezhetjük a hatását – ez most sok miskolci autóst érinthet!

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

Közlekedési információk a reggeli órákban, a következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

· Alföldi u. 30.

· Bacsinszky u. 83.

· Balaton u. - Takta u. kereszteződés

· Bartók Béla u. 39.

· Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződésben

· Barcsay Á. u. 8.

· Barátság tér 8-10.

· Bádogos u. 5.

· Berekalja 1.

· Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés

· Bezerédi u. 2.

· Csermőkei 16.

· Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés

· Csokonai u. 32.

· Csokonai utca 98-100.

· Endresz Gy. u. 31.

· Egressy G. u. 25.

· Előhegy u. 62.

· Erkel F u. 35.

· Ernyebán u. 21.

· Fazola u. garázs sor

· Finkey u. 2.

· Fonoda-Csokonai sarok

· Forgács A. u. 20.

· Győri kapu 21.

· Haladás u. 29.

· Hegyalja u. 207.

· Homok u. 19.

· Hóvirág u. - Baráthegyalja u. sarok

· Isaszeg u. 7/A

· Jegenyés u. 21.

· Kapitány 19.

· Kapitány kürt

· Kassai u. 4.

· Kiss József u. 61.

· Kolozsvári u. 13.

· Kont u. – Kinizsi u. kereszteződés

· Kozma A. u.- Déli u. kereszteződés

· Kőporos u. 74.

· Kőműves u. 1-3.

· Közdomb u. 7.

· Latabár E. u. 13.

· Lehár Ferenc u. 27.

· Illyés Gy. u. 24.

· Madarász V. u. 10.

· Maros utca 41.

· Maros u. 28.

· Mária u. 11.

· Mónus I. u. 6.

· Mura 8.

· Nagy Lajos király u. 3.

· Nádas u. 31.

· Nándorfehérvári u. 14.

· Pattantyús u. 1.

· Puskin u. 42-44.

· Szarkahegy u. 38.

· Szentistványi u. 16.

· Szent István u. 15.

· Tapoly u. 8.