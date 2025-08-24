Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput, sár és víz mindenütt (fotókkal, videókkal) - frissítve

Sár és víz fogadott minket, amikor a helyszínre értünk. Nemrég érkezett ugyanis a videó szerkesztőségünkbe: az autósok tengelyig gázoltak a vízben vasárnap nem sokkal dél előtt Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. A kórház felé vezető úton végig hömpölygött a víz. Most a helyszínen kiderült, csőtörés történt, a vizet ugyan sikerült elzárni, de még hosszú munkálatok várnak a szakemberekre.

Ez fogadta a Szentpéteri kapuban az arra járókat dél körül.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Csőtörés a Szentpéteri kapuban

Körülbelül 150-200 méteren csupa sár az út, valamint vizes. Jól látszik az úttest melletti füves területen a kráter is, a csőtörés ott történhetett, egy szakaszon meg is repedt az aszfalt. A vízszolgáltató Mivíz munkásai már a helyszínen vannak. A forgalmat rendőrség biztosítja. Fennakadás ugyan nincs, de egy sávon haladhatnak az autók.