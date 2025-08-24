augusztus 24., vasárnap

Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput, sár és víz mindenütt (fotókkal, videókkal) - frissítve

Megdöbbentő helyzetbe csöppentek az autósok vasárnap délelőtt Miskolcon. Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput.

Víz és sár mindenhol

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Sár és víz fogadott minket, amikor a helyszínre értünk. Nemrég érkezett ugyanis a videó szerkesztőségünkbe: az autósok tengelyig gázoltak a vízben vasárnap nem sokkal dél előtt Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. A kórház felé vezető úton végig hömpölygött a víz. Most a helyszínen kiderült, csőtörés történt, a vizet ugyan sikerült elzárni, de még hosszú munkálatok várnak a szakemberekre.

csőtörés Miskolcon, a Szentpéteri kapuban
Ez fogadta a Szentpéteri kapuban az arra járókat dél körül.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Csőtörés a Szentpéteri kapuban

Körülbelül 150-200 méteren csupa sár az út, valamint vizes. Jól látszik az úttest melletti füves területen a kráter is,  a csőtörés ott történhetett, egy szakaszon meg is repedt az aszfalt. A vízszolgáltató Mivíz munkásai már a helyszínen vannak. A forgalmat rendőrség biztosítja. Fennakadás ugyan nincs, de egy sávon haladhatnak az autók.

Csőtörés a Szentpéteri kapuban

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A megrepedt vezeték cseréjéhez valószínűleg ki kell emelni az érintett lyuknál álló villanyoszlopot ahhoz, hogy a csővezetékhez férjenek.

Helyszíni információink szerint biztosan meg kell bontani az útszakaszt - a húszemeletes környékéről van szó, a COOP áruház melletti gyalogátkelőnél - a történtek biztos, hogy a következő napok forgalmára is hatással lesznek a javítási munkálatok miatt.

Úgy tudjuk, hamarosan a helyszínre érkezik a Mivíz Kft. igazgatója. Ha fejlemény lesz az ügyben, frissítjük a cikkünket.

Több napig tartó félpályás útlezárás várható

Frissítve: jelenleg a hiba feltárása és az állapotfelmérés folyik, mondta a boon.hu-nak a Mivíz helyszínre érkező szakembere.
Megerősítette ő is, hogy körülbelül 100 méteres szakaszt érint a probléma. Az MVM Émász munkatársainak el kell távolítani a villanyoszlopokat és a jelzőlámpát az említett területen. Az eltört cső 300-as mélynyomócső, cseréjéhez, javításához le kell zárni az érintett útszakaszt. Még nem tudni, mennyi ideig tart majd a munka, a sérült cső állapotától függ. Egy biztos, néhány napon át, a munkálatok idején félpályás útlezárás várható. A szakembertől még megtudtuk, a környéken élők vízellátást nem érinti a csőtörést. 

boon.hu video

