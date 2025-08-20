Igazi zenei csemege szólt Szent István király ünnepén - képek

Államalapító Szent István király ünnepét színes kulturális programokkal ünnepelte Miskolc, többek között egy világzenei koncerttel, ami nagy sikert aratott.

Herczku Ágnes és Nikola Parov

Fotó: Vajda János

Herczku Ágnes a magyar népzenei, világzenei élet megkerülhetetlen személyisége. Hét éves kora óta tanult zenét, majd jazz-balettet és néptáncot, mégsem készült hivatásos színpadi pályára. 1997-ben a Honvéd Együttes tánckarában kezdődött el a tánccal párhuzamosan hivatásos énekesi pályafutása is. Hihetetlen affinitása a különböző műfajok iránt rendkívül gyorsan a magyar ethno-kortárs énekes mezőny csúcsára emelte. 1998 óta több népzenei formáció énekesnője volt, 2002-től pedig a Magyar Állami Népi Együttes szólistája. Megszámlálhatatlan hazai és külföldi produkció és lemez fűződik a nevéhez. Herczku Ágnes jelenleg a Nikola Parov Quartet és a Rendhagyó Prímástalálkozó énekesnője, valamint saját, Herczku Ági és Banda nevű formációjával koncertezik.

A Szent István tér közönségét Nikola Parov és Herczku Ágnes varázsolta el

A bolgár származású Nikola Parov kifinomult muzikalitással rendelkező, sokoldalú muzsikus, zeneszerző, és producer. Nikola Parov Szófiában, Bulgáriában született 1962-ben. Nagyapja hivatásos muzsikus volt, és ő ismertette meg a balkáni népzenével. Hat évesen tanult meg mandolin-on játszani, majd tíz évesen - nem sokkal azután, hogy a család Budapestre költözött - zongorázni és csellózni kezdett. 1982-ben alig húsz évesen, már hivatásos zenészként megalakította a Zsarátnok együttest. A Zsarátnok balkáni muzsikát játszott, ötvözve a bolgár, a román, a szerb, a horvát, a macedón, az albán, a görög és más népek zenéjét. Az együttesnek 1994-ig négy lemeze jelent meg.