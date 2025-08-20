19 perce
Igazi zenei csemege szólt Szent István király ünnepén - képek
Herczku Ágnes és Nikola Parov lépett fel nagy sikerrel augusztus 20-án, szerdán Miskolcon. A Szent István tér megtelt érdeklődőkkel, akik minden percét élvezték a fantasztikus világzenei koncertnek.
Herczku Ágnes és Nikola Parov
Fotó: Fotó: Vajda János
Államalapító Szent István király ünnepét színes kulturális programokkal ünnepelte Miskolc, többek között egy világzenei koncerttel, ami nagy sikert aratott.
Herczku Ágnes a magyar népzenei, világzenei élet megkerülhetetlen személyisége. Hét éves kora óta tanult zenét, majd jazz-balettet és néptáncot, mégsem készült hivatásos színpadi pályára. 1997-ben a Honvéd Együttes tánckarában kezdődött el a tánccal párhuzamosan hivatásos énekesi pályafutása is. Hihetetlen affinitása a különböző műfajok iránt rendkívül gyorsan a magyar ethno-kortárs énekes mezőny csúcsára emelte. 1998 óta több népzenei formáció énekesnője volt, 2002-től pedig a Magyar Állami Népi Együttes szólistája. Megszámlálhatatlan hazai és külföldi produkció és lemez fűződik a nevéhez. Herczku Ágnes jelenleg a Nikola Parov Quartet és a Rendhagyó Prímástalálkozó énekesnője, valamint saját, Herczku Ági és Banda nevű formációjával koncertezik.
A Szent István tér közönségét Nikola Parov és Herczku Ágnes varázsolta el
A bolgár származású Nikola Parov kifinomult muzikalitással rendelkező, sokoldalú muzsikus, zeneszerző, és producer. Nikola Parov Szófiában, Bulgáriában született 1962-ben. Nagyapja hivatásos muzsikus volt, és ő ismertette meg a balkáni népzenével. Hat évesen tanult meg mandolin-on játszani, majd tíz évesen - nem sokkal azután, hogy a család Budapestre költözött - zongorázni és csellózni kezdett. 1982-ben alig húsz évesen, már hivatásos zenészként megalakította a Zsarátnok együttest. A Zsarátnok balkáni muzsikát játszott, ötvözve a bolgár, a román, a szerb, a horvát, a macedón, az albán, a görög és más népek zenéjét. Az együttesnek 1994-ig négy lemeze jelent meg.
Nikola Parov és Herczku Ági koncertje augusztus 20. alkalmából MiskolconFotók: Vajda János
Nikola Parov a 80-as évek elején az ír és kelta népzenével kezdett foglalkozni. Részese lehetett a Michael Flatley nevével fémjelzett Riverdance lemez- és videósorozatának. Magyarországon olyan neves népdalénekesekkel dolgozott együtt, mint Sebestyén Márta vagy Herczku Ágnes.
2000-ben a Magyar Állami Népi Együttes és Sebő Ferenc felkérésére megalkotta a Naplegenda című produkció zenéjét, mely egy dinamikus, a Kárpát-medence tánc- és népzenei kultúráit ötvöző táncszínházi előadás lett. Nikola Parov, aki évekig a Barbaro együttes oszlopos tagja volt, olyan tradicionális hangszerek megszólaltatásának is a mestere lett, mint a buzuki, a kaval és a gadulka.