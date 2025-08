Nosztalgiabuszon utazhattunk és veterán autókat és csodálhattunk Szendrőn - képek, videó

Szendrő városában felbőgtek a régi idők motorjai, de a látogatók nemcsak bemutatóra készülhettek.

Szendrő: indul a nosztalgiajárat

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A programok helyszíne a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola udvara volt. A látogatók délelőtt különböző járműteszteken vehettek részt, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt kipróbálhatták tudásukat. A bemutatón közelről is meg lehetett csodálni a régi idők autóit, motorjait, sőt, akár egy legendás Ikarus nosztalgiabusszal is be lehetett járni a várost annak, aki nem saját veteránautóval érkezik.