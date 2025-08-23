28 perce
Miket láthatott ez a matrac, amit csak úgy kidobtak Miskolcon? - A szemétszedésen kiderül!
Nem mindennapi programot tudunk ajánlani szombatra! A szemétszedésen te is megnézheted, mit élt át ez a matrac, amit csak úgy ott hagytak.
„Matracom, matracom, mondd meg nékem! Ki a legkipihentebb a vidéken?” - írják a posztban a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület (MATINE) tagjai egy újabb szemétszedésre buzdítva. Mindenkinek ajánlották a szombat reggeli környezettisztítást.
Szemétszedés Hejőcsabán
A MATINE csapata minden környezetbarátot invitál szombat reggel 9 órára a Szűcs Sándor utca 2. számhoz, ahol van egy kis műszaki cucc, matrac, ruhák és egyéb apróságok, amit fel kellene szedni. Ha a környéken lakik és siet, még csatlakozhat.
Kis terület, kicsi szedés, de nagy öröm várja azokat, akik szívesen csatlakoznának hozzájuk.
További információ az alábbi linken: Hejőcsabai szemétszedés
