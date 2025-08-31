augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

26°
+31
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Talány

3 órája

Nem hiszi el, mi történt egy elszáradt tujával!

Címkék#Miskolc#kerttulajdonos#Tuja Maci#program

A Dr. Adorján Imre Fenyőkertben természet gazdagsága minden évszakban új arcát mutatja. Sajnos a klímaváltozás és az aszály őket sem kerüli el, de ha elszárad egy tuja, ők abból is kihozták a legjobbat.

Boon.hu
Nem hiszi el, mi történt egy elszáradt tujával!

A halott tujasor sajnos már mindennapos látvány

Forrás: Shutterstock/illuszráció

Az Avasi Arborétum egy árnyas fenyőkert, ami különleges kikapcsolódásra teremt alkalmat Miskolcon. Nemcsak sétára alkalmas, hiszen időről időre telt házas családi programokat szerveznek, melyekről a boon.hu is rendszeresen beszámol. Sajnos egy ilyen csodahelyen is szárad a tuja, de ők nem mindennapi módon kezelik ezt a jelenséget.

Elszárad a tuja, de nem pusztítják el az Avasi Arborétumban.
Elszárad a tuja? Legyen belőle Tuja Maci!
Forrás: Avasi Arborétum Miskolc/Dr. Adorján Imre Fenyőkert

Elszárad a tuja? Legyen belőle maci!

Az Avasi Arborétum új lakója Tuja Maci, egy teljesen elszáradt fa kreatív átalakulásának köszönhetően. A száraz ágak és levelek fantáziadús elrendezésével egy barátságos mackó alakja rajzolódik ki, aki a látogatók új kedvence lehet.

Az, hogy halnak a tuják, nem újdonság

Egyre több kerttulajdonos nézi tehetetlenül, ahogy kedvenc növénye barnul, kopaszodik, végül elszárad. Mi okozza ezt a tömeges pusztulást? És van értelme még újra tuját ültetni, vagy ideje továbblépni? Erről is írt a boon.hu, alábbi cikkünkben elolvashatja a szakértő válaszát a fenti kérdésekre.

A mulandóságban is lapulhat szépség

A Tuja Maci ötletgazdája és megvalósítója Hutóczki Ádám, aki bebizonyította, hogy a természetben rejlő értékeket nemcsak megőrizni, hanem újragondolni is lehet. Munkája üzenet: a mulandóságban is ott rejlik a szépség, a kreativitás pedig képes új életet adni annak, ami már elmúlni látszott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu