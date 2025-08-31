Nem hiszi el, mi történt egy elszáradt tujával!

Az Avasi Arborétum egy árnyas fenyőkert, ami különleges kikapcsolódásra teremt alkalmat Miskolcon. Nemcsak sétára alkalmas, hiszen időről időre telt házas családi programokat szerveznek, melyekről a boon.hu is rendszeresen beszámol. Sajnos egy ilyen csodahelyen is szárad a tuja, de ők nem mindennapi módon kezelik ezt a jelenséget.

Elszárad a tuja? Legyen belőle Tuja Maci!

Forrás: Avasi Arborétum Miskolc/Dr. Adorján Imre Fenyőkert

Az Avasi Arborétum új lakója Tuja Maci, egy teljesen elszáradt fa kreatív átalakulásának köszönhetően. A száraz ágak és levelek fantáziadús elrendezésével egy barátságos mackó alakja rajzolódik ki, aki a látogatók új kedvence lehet.