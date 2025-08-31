3 órája
Nem hiszi el, mi történt egy elszáradt tujával!
A Dr. Adorján Imre Fenyőkertben természet gazdagsága minden évszakban új arcát mutatja. Sajnos a klímaváltozás és az aszály őket sem kerüli el, de ha elszárad egy tuja, ők abból is kihozták a legjobbat.
A halott tujasor sajnos már mindennapos látvány
Forrás: Shutterstock/illuszráció
Az Avasi Arborétum egy árnyas fenyőkert, ami különleges kikapcsolódásra teremt alkalmat Miskolcon. Nemcsak sétára alkalmas, hiszen időről időre telt házas családi programokat szerveznek, melyekről a boon.hu is rendszeresen beszámol. Sajnos egy ilyen csodahelyen is szárad a tuja, de ők nem mindennapi módon kezelik ezt a jelenséget.
Elszárad a tuja? Legyen belőle maci!
Az Avasi Arborétum új lakója Tuja Maci, egy teljesen elszáradt fa kreatív átalakulásának köszönhetően. A száraz ágak és levelek fantáziadús elrendezésével egy barátságos mackó alakja rajzolódik ki, aki a látogatók új kedvence lehet.
Az, hogy halnak a tuják, nem újdonság
Egyre több kerttulajdonos nézi tehetetlenül, ahogy kedvenc növénye barnul, kopaszodik, végül elszárad. Mi okozza ezt a tömeges pusztulást? És van értelme még újra tuját ültetni, vagy ideje továbblépni? Erről is írt a boon.hu, alábbi cikkünkben elolvashatja a szakértő válaszát a fenti kérdésekre.
A mulandóságban is lapulhat szépség
A Tuja Maci ötletgazdája és megvalósítója Hutóczki Ádám, aki bebizonyította, hogy a természetben rejlő értékeket nemcsak megőrizni, hanem újragondolni is lehet. Munkája üzenet: a mulandóságban is ott rejlik a szépség, a kreativitás pedig képes új életet adni annak, ami már elmúlni látszott.
