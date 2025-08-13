Elhunyt a szakképzési centrum szeretett oktatója

Hosszú betegség után, augusztus 10-én, életének 69. évében elhunyt Jászay Zoltán, a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola oktatója, egykori igazgatóhelyettese és megbízott igazgatója. Több mint négy évtizeden át dolgozott az intézményben, tanárként, vezetőként és mentoraként egyaránt formálta generációk életét. A gyászhírt a Szerencsi Hírek osztotta meg.

Forrás: Szerencsi Hírek

A szakképzési centrum oktatója évtizedeken át hűséges volt az iskolához

Jászay Zoltán 1955. szeptember 26-án született Bodrogkeresztúron. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán folytatta, ahol matematika–fizika szakos tanári diplomát szerzett.

Példamutató munkáját mindig elismerték

1981-ben kezdett tanárként dolgozni Szerencsen, a hajdani 118. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Pályafutása során kizárólag ebben az intézményben dolgozott, amelynek életét meghatározta, és amelyhez mindvégig hű maradt. Az 1998/99-es tanévtől igazgatóhelyettesként segítette az iskola munkáját, később megbízott igazgatóként is vezette az intézményt. Nyugdíjazását követően sem szakadt el hivatásától: oktatóként továbbra is aktívan részt vett a tanításban, így közel 44 éven át szolgálta a szakképzést.