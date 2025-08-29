augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

27°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Pataky Attila és cirkuszi produkció nyitotta meg a szakképzési tanévet Miskolcon + fotók, videó

Címkék#Miskolc#Pataky Attila#boon video#Országos Szakképzési Tanévnyitónak#Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Péntek délután a miskolci Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont az Országos Szakképzési Tanévnyitónak. A rendezvényt a Fővárosi Nagycirkusz látványos produkciói és Pataky Attila előadása is színesítette.

Boon.hu
Pataky Attila és cirkuszi produkció nyitotta meg a szakképzési tanévet Miskolcon + fotók, videó

Elstartolt a tanév a szakképzésben

Fotó: Vajda János

Különleges hangulatban indult a 2025–2026-os tanév a szakképzésben. Az Országos Szakképzési Tanévnyitó házigazdája idén Miskolc volt. Az eseményt Pataky Attila és a Fővárosi Nagycirkusz műsora is színesítette.

PAtaky Attila az Országos Szakképzési Tanévnyitón.
Miskolc adott otthont a színes és izgalmas Országos Szakképzési Tanévnyitónak.
Fotó: Vajda János

A szakképzés felemeli a nemzetet

A tanévnyitón részt vett Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki beszédében felidézte, hogy idén tíz éve jöttek létre a szakképzési centrumok. Mára már több mint negyven szakképzési centrum működik Magyarországon. Idén ősszel 44 ezer diák kezdi meg tanulmányait, így a szakképző intézmények összlétszáma közel 300 ezer fő.

A szakképzés olyan erő, ami nemcsak a fiatalokat, családokat, hanem az egész nemzetet tartja és emeli fel 

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy tízből hat diák választja ezt a képzési formát az általános iskola után, ami jól mutatja, hogy a fiatalok motiváltak, és hisznek a gyakorlati tudás erejében.

A jó szakember mindig érték

Az ünnepélyes tanévnyitón Csöbör Katalin országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a munkaerőpiacon óriási kereslet van a jól képzett szakemberek iránt. Elmondta, hogy az elmúlt években a magyar állam különféle támogatásokkal igyekezett segíteni a fiatalokat abban, hogy megtalálják helyüket a szakmájukban és a munka világában.

Szakképzési tanévnyitó Miskolcon Pataky Attilával

Fotók: Vajda János

A legfontosabb cél Miskolcon tartani a fiatalokat

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere büszkeségnek nevezte, hogy a város lehetett az idei országos tanévnyitó házigazdája. 

A Bükk városa projekt egyik alapgondolata, hogy Miskolcon kell tartani a fiatalokat. A városvezetés ezért azon dolgozik, hogy a tanulás, a munkavállalás és az otthonteremtés feltételei mind adottak legyenek a felnövekvő generációk számára.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A mesterséges intelligencia a gőzgép forradalmához hasonlít

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nagy Elek a szakképzés jövőjéről beszélt az eseményen. Mint mondta, a diákoknak nemcsak a versenyképes tudást kell megszerezniük, hanem a megfelelő szemléletet is. Párhuzamot vont a mesterséges intelligencia és a gőzgép ipari forradalma között. Mindkettő gyökeresen átalakítja a világot, a feladat azonban ugyanaz: alkalmazkodni a kor kihívásaihoz.

Másfél évszázados múlt, modern jövő

A házigazda iskola, a miskolciak és környékbeliek számára Szemereként ismert intézmény történetét Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja idézte fel. Elmondta, hogy az intézmény és jogelődei immár 150 éve képeznek szakembereket. Volt idő, amikor háromezernél is több tanuló járt az iskola nappali és esti tagozatára.

Ma a diákok a legmodernebb technológiákkal találkozhatnak a duális képzés révén, több százan külföldi gyakorlatokon vesznek részt, az oktatóink pedig a legkorszerűbb nemzetközi képzéseken fejlődhetnek tovább.

Az ünnepség során a közönség megismerhette a WorldSkills verseny magyar résztvevőit is, akik a nemzetközi megmérettetésen képviselik majd a hazai szakképzést.

Miskolc és a régió további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu