Pataky Attila és cirkuszi produkció nyitotta meg a szakképzési tanévet Miskolcon + fotók, videó
Péntek délután a miskolci Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont az Országos Szakképzési Tanévnyitónak. A rendezvényt a Fővárosi Nagycirkusz látványos produkciói és Pataky Attila előadása is színesítette.
Elstartolt a tanév a szakképzésben
Fotó: Vajda János
Különleges hangulatban indult a 2025–2026-os tanév a szakképzésben. Az Országos Szakképzési Tanévnyitó házigazdája idén Miskolc volt. Az eseményt Pataky Attila és a Fővárosi Nagycirkusz műsora is színesítette.
A szakképzés felemeli a nemzetet
A tanévnyitón részt vett Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki beszédében felidézte, hogy idén tíz éve jöttek létre a szakképzési centrumok. Mára már több mint negyven szakképzési centrum működik Magyarországon. Idén ősszel 44 ezer diák kezdi meg tanulmányait, így a szakképző intézmények összlétszáma közel 300 ezer fő.
A szakképzés olyan erő, ami nemcsak a fiatalokat, családokat, hanem az egész nemzetet tartja és emeli fel
– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy tízből hat diák választja ezt a képzési formát az általános iskola után, ami jól mutatja, hogy a fiatalok motiváltak, és hisznek a gyakorlati tudás erejében.
A jó szakember mindig érték
Az ünnepélyes tanévnyitón Csöbör Katalin országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a munkaerőpiacon óriási kereslet van a jól képzett szakemberek iránt. Elmondta, hogy az elmúlt években a magyar állam különféle támogatásokkal igyekezett segíteni a fiatalokat abban, hogy megtalálják helyüket a szakmájukban és a munka világában.
Szakképzési tanévnyitó Miskolcon Pataky AttilávalFotók: Vajda János
A legfontosabb cél Miskolcon tartani a fiatalokat
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere büszkeségnek nevezte, hogy a város lehetett az idei országos tanévnyitó házigazdája.
A Bükk városa projekt egyik alapgondolata, hogy Miskolcon kell tartani a fiatalokat. A városvezetés ezért azon dolgozik, hogy a tanulás, a munkavállalás és az otthonteremtés feltételei mind adottak legyenek a felnövekvő generációk számára.
A mesterséges intelligencia a gőzgép forradalmához hasonlít
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nagy Elek a szakképzés jövőjéről beszélt az eseményen. Mint mondta, a diákoknak nemcsak a versenyképes tudást kell megszerezniük, hanem a megfelelő szemléletet is. Párhuzamot vont a mesterséges intelligencia és a gőzgép ipari forradalma között. Mindkettő gyökeresen átalakítja a világot, a feladat azonban ugyanaz: alkalmazkodni a kor kihívásaihoz.
Másfél évszázados múlt, modern jövő
A házigazda iskola, a miskolciak és környékbeliek számára Szemereként ismert intézmény történetét Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja idézte fel. Elmondta, hogy az intézmény és jogelődei immár 150 éve képeznek szakembereket. Volt idő, amikor háromezernél is több tanuló járt az iskola nappali és esti tagozatára.
Ma a diákok a legmodernebb technológiákkal találkozhatnak a duális képzés révén, több százan külföldi gyakorlatokon vesznek részt, az oktatóink pedig a legkorszerűbb nemzetközi képzéseken fejlődhetnek tovább.
Az ünnepség során a közönség megismerhette a WorldSkills verseny magyar résztvevőit is, akik a nemzetközi megmérettetésen képviselik majd a hazai szakképzést.
