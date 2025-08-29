Pataky Attila és cirkuszi produkció nyitotta meg a szakképzési tanévet Miskolcon + fotók, videó

Különleges hangulatban indult a 2025–2026-os tanév a szakképzésben. Az Országos Szakképzési Tanévnyitó házigazdája idén Miskolc volt. Az eseményt Pataky Attila és a Fővárosi Nagycirkusz műsora is színesítette.

Miskolc adott otthont a színes és izgalmas Országos Szakképzési Tanévnyitónak.

Fotó: Vajda János

A szakképzés felemeli a nemzetet

A tanévnyitón részt vett Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki beszédében felidézte, hogy idén tíz éve jöttek létre a szakképzési centrumok. Mára már több mint negyven szakképzési centrum működik Magyarországon. Idén ősszel 44 ezer diák kezdi meg tanulmányait, így a szakképző intézmények összlétszáma közel 300 ezer fő.

A szakképzés olyan erő, ami nemcsak a fiatalokat, családokat, hanem az egész nemzetet tartja és emeli fel

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy tízből hat diák választja ezt a képzési formát az általános iskola után, ami jól mutatja, hogy a fiatalok motiváltak, és hisznek a gyakorlati tudás erejében.

A jó szakember mindig érték

Az ünnepélyes tanévnyitón Csöbör Katalin országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a munkaerőpiacon óriási kereslet van a jól képzett szakemberek iránt. Elmondta, hogy az elmúlt években a magyar állam különféle támogatásokkal igyekezett segíteni a fiatalokat abban, hogy megtalálják helyüket a szakmájukban és a munka világában.