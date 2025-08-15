„Nem tűrjük tovább a bűzt!” – kemény lépéseket tettek a borsodi városban

Kiderült, honnan jön a bűz

Augusztus 15-én Sváb Antal polgármester közleményben hozta nyilvánosságra, mi okozza az elviselhetetlen bűzt. A szag forrása nem a volt SZATEV, nem állattartó telep, nem az új szennyvíztisztító, hanem a Szikszó-Víz Kft. telepe. Itt szennyvíziszapot fogadnak, dolgoznak fel, majd a környező földeken szórják szét. A polgármester személyesen járt a helyszínen, hogy a saját szemével győződjön meg a tevékenységről. A cég állítása szerint ezt a munkát hosszú évek óta végzik, eddig panasz nélkül, és a mostani szaghatást a hőség, majd a lehűlés váltja ki esténként a cég szerint.

Határozott lépéseket tettek

Az önkormányzat több fronton is lépett.

Újabb bejelentést tettek a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán, valamint a katasztrófavédelemnél.

Kérték a rendőrség segítségét a szállítójárművek ellenőrzésére: eddig szabálytalanság nem derült ki.

Személyes egyeztetésre hívták a Szikszó-Víz Kft. ügyvezetőjét, aki vállalta, hogy 10 napig felfüggesztik a kiszórást, és a hőség idején sem folytatják.

Felszólították a gazdákat, hogy a kiszórt iszapot négy órán belül dolgozzák be a földbe, elkerülve a szagképződést.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok eredményeit környezetvédelmi, egészségügyi és talajterhelési szempontból is várja, és ezekről a lakosságot azonnal tájékoztatja.