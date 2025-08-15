augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megvan az oka!

3 órája

„Nem tűrjük tovább a bűzt!” – kemény lépéseket tettek a borsodi városban

Címkék#bűzbotrány#Szikszó#bűz#szag#Sváb Antal

Hosszú hetek óta kellemetlen, helyenként elviselhetetlen szag borzolja a kedélyeket egy borsodi városban és környékén. A szikszói polgármester személyesen vizsgálta ki az ügyet, és határozott lépéseket tett, hogy a város lakói mielőbb fellélegezhessenek. Kiderült, mi okozza a szaghatást.

Boon.hu

Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, hetek óta kellemetlen, helyenként elviselhetetlen bűz borzolja a kedélyeket a borsodi városban, Szikszón és környékén. Kiderítették, mi okozza a szaghatást. Sváb Antal polgármester személyesen ment a helyszínre, bevonta a hatóságokat, és határozott intézkedéseket jelentett be, akár útlezárás is jöhet.

Borzalmas szaghatás van Szikszón és környékén.
A szikszói polgármester kiderítette, mi okozza az orrfacsaró szaghatást
Forrás: Facebook/Szikszó

Júliusban kezdődött a bűzbotrány, vagyis a szaghatás

Már július 24-én érkeztek lakossági jelzések a városban és környékén terjengő kellemetlen szagról. A közterület-felügyelet munkatársai több helyen ismeretlen eredetű, nagy mennyiségű anyagot találtak a szántóföldeken. A helyszínen fotó- és videódokumentáció készült, majd az önkormányzat azonnal értesítette a környezetvédelmi és talajvédelmi hatóságokat. A polgármester akkor közleményben hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a település fejlesztéseit és a lakosság nyugalmát ilyen jelenség zavarja meg.

Kiderült, honnan jön a bűz

Augusztus 15-én Sváb Antal polgármester közleményben hozta nyilvánosságra, mi okozza az elviselhetetlen bűzt. A szag forrása nem a volt SZATEV, nem állattartó telep, nem az új szennyvíztisztító, hanem a Szikszó-Víz Kft. telepe. Itt szennyvíziszapot fogadnak, dolgoznak fel, majd a környező földeken szórják szét. A polgármester személyesen járt a helyszínen, hogy a saját szemével győződjön meg a tevékenységről. A cég állítása szerint ezt a munkát hosszú évek óta végzik, eddig panasz nélkül, és a mostani szaghatást a hőség, majd a lehűlés váltja ki esténként a cég szerint.

Határozott lépéseket tettek

Az önkormányzat több fronton is lépett.

  • Újabb bejelentést tettek a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán, valamint a katasztrófavédelemnél.
  • Kérték a rendőrség segítségét a szállítójárművek ellenőrzésére: eddig szabálytalanság nem derült ki.
  • Személyes egyeztetésre hívták a Szikszó-Víz Kft. ügyvezetőjét, aki vállalta, hogy 10 napig felfüggesztik a kiszórást, és a hőség idején sem folytatják.
  • Felszólították a gazdákat, hogy a kiszórt iszapot négy órán belül dolgozzák be a földbe, elkerülve a szagképződést.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok eredményeit környezetvédelmi, egészségügyi és talajterhelési szempontból is várja, és ezekről a lakosságot azonnal tájékoztatja.

Akár útlezárás is szóba jöhet

Sváb Antal szerint a cél a végleges megoldás megtalálása, akár a telep más helyre költöztetése. Ha a szag nem szűnik meg, az önkormányzat kész drasztikus lépésre: útlezárással akadályozni a szennyvíziszap beszállítását. 

Köszönöm, hogy mindenki egységesen gondolkodik a várost érintő problémán. Bízom benne, hogy közösen minél hamarabb lezárjuk a kérdést

 – fogalmazott a polgármester.

A szikszói helyzeten túl is találkozhatunk erős szaghatásokkal, elindult ugyanis a termőföldek felkészítése hígtrágyával a következő szezonra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu