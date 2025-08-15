3 órája
„Nem tűrjük tovább a bűzt!” – kemény lépéseket tettek a borsodi városban
Hosszú hetek óta kellemetlen, helyenként elviselhetetlen szag borzolja a kedélyeket egy borsodi városban és környékén. A szikszói polgármester személyesen vizsgálta ki az ügyet, és határozott lépéseket tett, hogy a város lakói mielőbb fellélegezhessenek. Kiderült, mi okozza a szaghatást.
Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, hetek óta kellemetlen, helyenként elviselhetetlen bűz borzolja a kedélyeket a borsodi városban, Szikszón és környékén. Kiderítették, mi okozza a szaghatást. Sváb Antal polgármester személyesen ment a helyszínre, bevonta a hatóságokat, és határozott intézkedéseket jelentett be, akár útlezárás is jöhet.
Júliusban kezdődött a bűzbotrány, vagyis a szaghatás
Már július 24-én érkeztek lakossági jelzések a városban és környékén terjengő kellemetlen szagról. A közterület-felügyelet munkatársai több helyen ismeretlen eredetű, nagy mennyiségű anyagot találtak a szántóföldeken. A helyszínen fotó- és videódokumentáció készült, majd az önkormányzat azonnal értesítette a környezetvédelmi és talajvédelmi hatóságokat. A polgármester akkor közleményben hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a település fejlesztéseit és a lakosság nyugalmát ilyen jelenség zavarja meg.
Kiderült, honnan jön a bűz
Augusztus 15-én Sváb Antal polgármester közleményben hozta nyilvánosságra, mi okozza az elviselhetetlen bűzt. A szag forrása nem a volt SZATEV, nem állattartó telep, nem az új szennyvíztisztító, hanem a Szikszó-Víz Kft. telepe. Itt szennyvíziszapot fogadnak, dolgoznak fel, majd a környező földeken szórják szét. A polgármester személyesen járt a helyszínen, hogy a saját szemével győződjön meg a tevékenységről. A cég állítása szerint ezt a munkát hosszú évek óta végzik, eddig panasz nélkül, és a mostani szaghatást a hőség, majd a lehűlés váltja ki esténként a cég szerint.
Határozott lépéseket tettek
Az önkormányzat több fronton is lépett.
- Újabb bejelentést tettek a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán, valamint a katasztrófavédelemnél.
- Kérték a rendőrség segítségét a szállítójárművek ellenőrzésére: eddig szabálytalanság nem derült ki.
- Személyes egyeztetésre hívták a Szikszó-Víz Kft. ügyvezetőjét, aki vállalta, hogy 10 napig felfüggesztik a kiszórást, és a hőség idején sem folytatják.
- Felszólították a gazdákat, hogy a kiszórt iszapot négy órán belül dolgozzák be a földbe, elkerülve a szagképződést.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok eredményeit környezetvédelmi, egészségügyi és talajterhelési szempontból is várja, és ezekről a lakosságot azonnal tájékoztatja.
Akár útlezárás is szóba jöhet
Sváb Antal szerint a cél a végleges megoldás megtalálása, akár a telep más helyre költöztetése. Ha a szag nem szűnik meg, az önkormányzat kész drasztikus lépésre: útlezárással akadályozni a szennyvíziszap beszállítását.
Köszönöm, hogy mindenki egységesen gondolkodik a várost érintő problémán. Bízom benne, hogy közösen minél hamarabb lezárjuk a kérdést
– fogalmazott a polgármester.
A szikszói helyzeten túl is találkozhatunk erős szaghatásokkal, elindult ugyanis a termőföldek felkészítése hígtrágyával a következő szezonra.
Borsodban újra támad a hígtrágya, itt készüljenek erős szaghatásra!
