augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Miskolcon strandőrület tört ki – megtelt minden medence már kora délutánra!

Címkék#kánikula#Ellipsum Élményfürdő#Kagyló Strand#strandőrület#Selyemréti Strandfürdő#medence

Ilyen forró napra senki sem számított! Elképesztő tömeg Miskolc strandjain, ki kellett tenni a „megtelt” táblát!

„Miskolc strandjai a kora délutáni órákra megteltek!  Ezrek élvezik a napsütést a Selyemréti Strandfürdőben, a Kagyló Strandon, míg az Ellipsum Élményfürdő belső medencéiben sokan a kellemes vízben hűsölnek. 

Megteltek a strandok Miskolcon a kánikula miatt
Megteltek a strandok Miskolcon a kánikula miatt
Fotó: Boon

Erre valószínűleg még a miskolci strandok se számítottak

Tapolcán a Cutler Day hatalmas siker – olyan sokan jöttetek el, hogy a nap folyamán hamar ki kellett tennünk a megtelt táblát. 

Akik most indulnak útnak, számítsanak rá, hogy csak a távozó vendégek kiengedése után tudunk újabb strandolókat beengedni.

Köszönjük megértéseteket és a hatalmas érdeklődést! 

Jó strandolást kívánunk mindenkinek! ” - tette közzé a Selyemréti Strandfürdő facebook oldalán.

Ezek is érdekelhetik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu