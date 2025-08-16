1 órája
Miskolcon strandőrület tört ki – megtelt minden medence már kora délutánra!
Ilyen forró napra senki sem számított! Elképesztő tömeg Miskolc strandjain, ki kellett tenni a „megtelt” táblát!
„Miskolc strandjai a kora délutáni órákra megteltek! Ezrek élvezik a napsütést a Selyemréti Strandfürdőben, a Kagyló Strandon, míg az Ellipsum Élményfürdő belső medencéiben sokan a kellemes vízben hűsölnek.
Erre valószínűleg még a miskolci strandok se számítottak
Tapolcán a Cutler Day hatalmas siker – olyan sokan jöttetek el, hogy a nap folyamán hamar ki kellett tennünk a megtelt táblát.
Akik most indulnak útnak, számítsanak rá, hogy csak a távozó vendégek kiengedése után tudunk újabb strandolókat beengedni.
Köszönjük megértéseteket és a hatalmas érdeklődést!
Jó strandolást kívánunk mindenkinek! ” - tette közzé a Selyemréti Strandfürdő facebook oldalán.
Ezek is érdekelhetik:
Tűzoltó felvonulás, bajnokság és ünnepség csábított mindenkit Felsőzsolcára - fotók!
Nyolc méternyi harcsát kuttyogattak a Tiszán – fotókkal, videóval!