Miskolcon strandőrület tört ki – megtelt minden medence már kora délutánra!

„Miskolc strandjai a kora délutáni órákra megteltek! Ezrek élvezik a napsütést a Selyemréti Strandfürdőben, a Kagyló Strandon, míg az Ellipsum Élményfürdő belső medencéiben sokan a kellemes vízben hűsölnek.

Megteltek a strandok Miskolcon a kánikula miatt

Fotó: Boon

Erre valószínűleg még a miskolci strandok se számítottak

Tapolcán a Cutler Day hatalmas siker – olyan sokan jöttetek el, hogy a nap folyamán hamar ki kellett tennünk a megtelt táblát.

Akik most indulnak útnak, számítsanak rá, hogy csak a távozó vendégek kiengedése után tudunk újabb strandolókat beengedni.

Köszönjük megértéseteket és a hatalmas érdeklődést!

Jó strandolást kívánunk mindenkinek! ” - tette közzé a Selyemréti Strandfürdő facebook oldalán.

Ezek is érdekelhetik: