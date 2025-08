Biztonságosabb lett a Selyemréti Strandfürdő? – utánajártunk a tapasztalatoknak

A strandszezon elején ahogy arról mi is írtunk a Miskolci Fürdők Kft. megbeszélést kezdeményezett annak érdekében, hogy a Selyemréti Strandfürdőbe látogató vendégek biztonsága rendben legyen a jövőben.

A strand biztonságáról egyeztettek még júniusban

Fotó: Galambos Eszter

Ennek érdekében több biztonságot szavatoló intézkedést is bevezettek akkor, amiről Martini Emil, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője a következő tájékoztatást adta.

„Megerősített jelenléte várható a fürdő területén a rendőrségnek és a rendészetnek illetve iskolaőrök is segítik a munkánkat, illetve a MIREND-Sec Kft. biztonsági őrei is megerősített rendben fogják biztosítani a jogot és a törvényt a Selyemréti Strandfürdőben. Mindezt annak érdekében, hogy a miskolciak és az idelátogató turisták kellemesen tudjanak kikapcsolódni, és felüdülve tudjanak innen elmenni” – mondta el akkor az ügyvezető, akit most arról kérdeztünk, hogy az elmúlt több mint egy hónapban, melyek voltak a tapasztalatok.

A strand biztonságosabb lett

Martini Emil ügyvezető kérdésünkre elmondta, hogy kirívó eset nem történt az elmúlt időszakban. Majd hozzátette, hogy az is tény, hogy az időjárás nem mindig kedvezett a strandolóknak, bár voltak kánikulai napok, amikor közel nyolcszáz- ezer ember fordult meg a fürdőben.

„Azt gondolom, hogy mindenképpen hatékonyak voltak az intézkedések. Sokat jelent, hogy egy rendőr-rendész páros délelőtt és délután bejár és körbenéz. A biztonsági őrök szintén folyamatosan járőröznek a strandon. Az iskolaőrök hétfőtől péntekig szintén szolgálatot teljesítenek, akik a kerítések mellett több esetben ellenőriznek” – hangsúlyozta a vezető.

Hamarosan a strand egész területén kamerarendszer épül ki

„A biztonságtechnikai szakemberek felmérték, hogy hova érdemes tenni a kamerákat. A rendszer kiépítése hamarosan elkezdődik, remélhetőleg ez augusztus hónapban megtörténik. Ennek eredményeképpen a strand teljes területe be lesz kamerázva, kívülről is” – tette hozzá az ügyvezető majd hangsúlyozta:

„Bár még mindig nagyon sok kritika éri a strandot a közösségi oldalakon, de én úgy gondolom, hogy javulás tapasztalható a biztonság szempontjából, és a fürdőkultúra is jobb, mint eddig volt. Dolgozóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy szép és igényes környezet várja látogatóinkat. A hiányosságokat próbáljuk leküzdeni és szeretnénk az is elérni, hogy aki régen ide járt, az újra bizalmat szavazzon nekünk, jöjjön ki és nézze meg, tapasztalja meg saját szemével a helyzetet.”