Megszólalt Spitzmüller Zsolt versenytársa a hétvégi tragédia után: „egy utcát elnézett, és elment másfelé”

– Személyesen nem ismertem Zsoltot, de biztos, hogy korábban is indultunk ,,közösen" versenyen, miként ezúttal – kezdte nyilatkozatát a boon.hu érdeklődésére Bogár János, aki a hosszútávú futás legendájának számít Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. – Ő most 10 kilométerre nevezett, én 35-re, tizedszer indultam ezen az eseményen, a szervezők egy változó nehézségű pályát jelöltek ki, de ahhoz képest, mint amikor legutóbb itt voltam, teljesen más volt. A pályát mindenki tudta, gps óra nélkül is teljesíthető, végig volt szalagozva. Már csak mintegy 600 méter volt a befutóig, egy utcát elnézett, és elment másfelé.

Bogár János, a hosszútávfutás borsodi legendája is megszólalt a tragédia kapcsán

Egy versenyző mindig maga dönti el, hogy milyen állapotban van, meg tudja-e csinálni azt, amire vállalkozik, bírni fogja-e a futással járó terhelést, még az extrém melegben is, ami nem hirtelen jött. A 10 kilométer nem hosszú, nagyjából 50 perc alatt teljesíthető, egy edzett futónak még ivás nélkül is ki kell bírnia. Ahogy máshol, úgy a szervezők itt is gondoskodtak az ellátásról, voltak frissítő pontok, s ahogy emlékszem, nála is volt víz.