Megszólalt Spitzmüller Zsolt versenytársa a hétvégi tragédia után: „egy utcát elnézett, és elment másfelé”
Tragédia árnyékolta be a hétvégi Cserépi Trapp terepfutó versenyt, ugyanis elhunyt Spitzmüller Zsolt, akinek menet közben veszett nyoma. Miután a rendszer nem rögzítette a célba érkezését, és a rajtszámot sem adta le, a keresését azonnal megkezdték, végül vasárnap találták meg holtan.
– Személyesen nem ismertem Zsoltot, de biztos, hogy korábban is indultunk ,,közösen" versenyen, miként ezúttal – kezdte nyilatkozatát a boon.hu érdeklődésére Bogár János, aki a hosszútávú futás legendájának számít Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. – Ő most 10 kilométerre nevezett, én 35-re, tizedszer indultam ezen az eseményen, a szervezők egy változó nehézségű pályát jelöltek ki, de ahhoz képest, mint amikor legutóbb itt voltam, teljesen más volt. A pályát mindenki tudta, gps óra nélkül is teljesíthető, végig volt szalagozva. Már csak mintegy 600 méter volt a befutóig, egy utcát elnézett, és elment másfelé.
Egy versenyző mindig maga dönti el, hogy milyen állapotban van, meg tudja-e csinálni azt, amire vállalkozik, bírni fogja-e a futással járó terhelést, még az extrém melegben is, ami nem hirtelen jött. A 10 kilométer nem hosszú, nagyjából 50 perc alatt teljesíthető, egy edzett futónak még ivás nélkül is ki kell bírnia. Ahogy máshol, úgy a szervezők itt is gondoskodtak az ellátásról, voltak frissítő pontok, s ahogy emlékszem, nála is volt víz.
A dehidratáció zavartságot is okozhat
Spitzmüller Zsoltot először a táv útvonalán keresték, csak később gondoltak arra, hogy eltévedhetett, s ennek során találták is meg.
– Pontosan, vélhetően csak később tudjuk meg, mi történt Zsolttal, de könnyen lehet, hogy miközben hajtott a jó helyezésért, mert jó pozícióban volt, eközben léphetett fel egészségügyi probléma, akár keringési gond, szívleállás. Vagy dehidratáció. Amennyiben ez előáll, akkor az adott versenyző már nem tud ,,épen" gondolkodni – jelentette ki a 61 esztendős Bogár János, aki a hosszú évtizedek alatt már több, mint 1600 versenyen indult. – Nagyon fontos, hogy az ember mellett, közelében legyen segítő, engem a párom szokott kísérni. Aki ott van, ha bármi gond adódik, tud segítséget is kérni. Amikor edzem, és hosszat futok, akkor bizonyos időközönként meg szoktam állni, akár még egy kocsmánál is, elfogyasztok egy üdítőt, és megyek tovább, az az 5-10 perc nem számít. Nekem is voltak egészségügyi problémáim a múltban, voltam rosszul, volt bajom a lábammal az Athén-Spártán, illetve a Békéscsaba-Arad szupermaraton az Arad táblánál beestem az árokba, mentőt hívtak, és visszahoztak onnan Magyarországra, kórházba.