Tragédia

1 órája

Szívszorító nyilatkozatot adott Spitzmüller Zsolt haláláról a futóverseny főszervezője

Címkék#halál#verseny#Boon hu#Spitzmüller Zsolt#Molnár Norbert

Tragédia árnyékolta be a Cserépi Trapp terepfutó versenyt. Spitmüller Zsolt, gyakorlott terepfutó tisztázatlan okokból letért a kijelölt útvonalról, csak másnap találták meg Cserépfalu közelében, de már nem tudtak rajta segíteni.

Molnár Norbert, a verseny főszervezője megtörten nyilatkozott a Borsnak: egyelőre képtelen feldolgozni a tragédiát.

Az az igazság, hogy folyamatosan a történtekre gondolok, és többször elsírtam magamat. A keresésben a rendőrség és a katasztrófavédelem mellett civil csoportok, illetve mi is részt vettünk. Spitzmüller Zsolt családjával, a menyasszonyával és a szüleivel is találkoztam. Belegondolni is fájdalmas, hogy még én próbáltam őket megnyugtatni, hogy nem lesz semmi probléma. Ennek ellenére holtan került elő a szerettük

– nyilatkozta a szervező, aki maga is gyakorlott futó.

Spitzmüller Zsolt
Tragédia történt, Spitzmüller Zsolt sajnos már nem élt, amikor megtalálták
Forrás:  Facebook

Zsolt egy barátjával indult szombaton délelőtt a versenyen, viszont hiába nem haladtak messze egymástól, a kanyargós terep miatt nem láttak rá egymásra. Utoljára a futam utolsó előtti frissítőpontjánál látták őt, utána nyoma veszett, célba soha nem ért. Nagyszabású, intenzív keresés indult megtalálására, amelyben a rendőrök, tűzoltók és speciális mentőcsapatok mellett rengeteg civil is részt vett.

A boon.hu érdeklődésére Bogár János, aki a hosszútáv-futás legendájának számít Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, és szintén ott volt a versenyen, elmondta, a dehidratáció zavartságot is okozhat, a hőség is közrejátszhatott Spitzmüller Zsolt halálában.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A szervezők felkészültek a hőségre

–Természetesen mindenben alkalmazkodtunk az időjáráshoz, amikor a verseny megtartása mellett döntöttünk. A résztvevők számára jeget, vizet, alkoholmentes sört és izotóniás italt, illetve aszalt gyümölcsöket is biztosítottunk – mondta Molnár Norbert, és hozzátette: a versenyzők maguknál is tartottak folyadékot táskában, vagy nyakba akasztható flaskában. Az útvonal egy része természeti területre esett, egy másik pedig a falura. A településen több kút is a futók rendelkezésére állt, hogy szükség esetén megmosakodhassanak, hogy azzal is hűsítsék magukat. 

Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit – tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője vasárnap.

 

