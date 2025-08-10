1 órája
Üres polcok, kedvezményes árak a zárás napján a Sparban
Üresen tátongó polcok, kedvesen búcsúzó törzsvásárlók. Ha valaki vasárnap betért a miskolci Pátria-többen található Sparba, az akciós zöldségeken kívül ezt láthatta.
Vajon mi kerül majd a Spar felirat helyére?
Fotó: Takács József
Ahogyan arról a boon.hu elsőként beszámolt, augusztus 10-én vasárnap végleg lehúzta a rolót a miskolci Pátria-tömbben található Spar. A cég gazdasági okokkal indokolta a döntést portálunknak. Ma délelőtt személyesen is megnéztük, milyen egy ikonikus miskolci élelmiszerbolt búcsúja.
Derült égből villámcsapás: bezár a belvárosi szupermarket Miskolcon, már pletykálják, mi nyithat a helyén – fotókkal
Az utolsó nap pillanatai a Sparban
Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk önöket, hogy üzletünk 2025.08.10-én végleg bezár. Megértésüket köszönjük!
- fogadta a betérőket a hatalmas plakát a bejáratnál, melyen jelzik a legközelebbi üzletük címét is. Az egyik eladó elmondta, hogy a megszokott 15 óra helyett ma már 13 órakor bezárják a boltot. A polcokon látszott, hogy egy ideje nem töltötték újra az árut. Friss péksüteményeket és kedvezményes zöldségeket-gyümölcsöket még lehetett ugyan találni, de a sorok között több üres polcrész is tátongott.
A törzsvásárlók a semmiért is beugrottak az utolsó napon
A vásárlók többsége vasárnap késő délelőtt környékbeli lakó volt, akik nemcsak bevásároltak, hanem beszélgettek, és búcsúzkodtak az üzlet dolgozóitól. Az élelmiszerüzlet előtti kis részen néhányan azt találgatták, mi nyílhat majd a Spar helyén. Új élelmiszerbolt, fitneszterem, vagy valami egészen más?
Bezár a Spar a Pátria-tömbbenFotók: Takács József
Búcsú a pénztárnál
Az egyik legmeghatóbb pillanat a pénztárnál történt. Egy idős hölgy a kasszánál ülő fiatal férfinak azt mondta:
Hiányozni fognak.
A pénztáros mosolyogva felelte, hogy neki is az itteni vásárlók. Ahogy arról a Spar tájékoztatott, minden dolgozójuknak felajánlottak munkát más egységekben. Van, aki az Újgyőri főtéren, más Sajószentpéteren folytatja a munkát, de a belváros ezen része élelmiszerbolt nélkül marad, hiszen nemrég a környéken lévő másik élelmiszerüzlet is végleg bezárta kapuit.
Valószínűleg nem sokáig marad üresen az üzlet, hiszen van ami elmúlik, és új születik a helyén. Ahogyan ebből a cikkünkből is kiderült, amiben Miskolc egykori helyeit idéztük fel.
Ha ezek a helyek hiányoznak, te is Miskolcon nőttél fel!
És még van, aki bezár, más helyet keres Miskolc belvárosában, mint a Michelin-díjas Iszkor étterem tulajdonosai.
Michelin-díjas étterem érkezhet Miskolcra, már keresik a helyet a belvárosban!