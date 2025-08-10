Üres polcok, kedvezményes árak a zárás napján a Sparban

Az utolsó nap pillanatai a Sparban

Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk önöket, hogy üzletünk 2025.08.10-én végleg bezár. Megértésüket köszönjük!

- fogadta a betérőket a hatalmas plakát a bejáratnál, melyen jelzik a legközelebbi üzletük címét is. Az egyik eladó elmondta, hogy a megszokott 15 óra helyett ma már 13 órakor bezárják a boltot. A polcokon látszott, hogy egy ideje nem töltötték újra az árut. Friss péksüteményeket és kedvezményes zöldségeket-gyümölcsöket még lehetett ugyan találni, de a sorok között több üres polcrész is tátongott.

Már néhány napja nem töltötték fel a polcokat

Fotó: Olvasónktól

A törzsvásárlók a semmiért is beugrottak az utolsó napon

A vásárlók többsége vasárnap késő délelőtt környékbeli lakó volt, akik nemcsak bevásároltak, hanem beszélgettek, és búcsúzkodtak az üzlet dolgozóitól. Az élelmiszerüzlet előtti kis részen néhányan azt találgatták, mi nyílhat majd a Spar helyén. Új élelmiszerbolt, fitneszterem, vagy valami egészen más?