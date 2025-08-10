augusztus 10., vasárnap

Így telt az utolsó

1 órája

Üres polcok, kedvezményes árak a zárás napján a Sparban

Címkék#bezár#Sparban#Pátria-tömbben#élelmiszerbolt

Üresen tátongó polcok, kedvesen búcsúzó törzsvásárlók. Ha valaki vasárnap betért a miskolci Pátria-többen található Sparba, az akciós zöldségeken kívül ezt láthatta.

Boon.hu
Üres polcok, kedvezményes árak a zárás napján a Sparban

Vajon mi kerül majd a Spar felirat helyére?

Fotó: Takács József

Ahogyan arról a boon.hu elsőként beszámolt, augusztus 10-én vasárnap végleg lehúzta a rolót a miskolci Pátria-tömbben található Spar. A cég gazdasági okokkal indokolta a döntést portálunknak. Ma délelőtt személyesen is megnéztük, milyen egy ikonikus miskolci élelmiszerbolt búcsúja.

Nem nyit ki többé a miskolci Pátria-tömbben található Spar
Foghíjas polcok várták a vásárlókat a Sparban az utolsó napon
Fotó: Olvasónktól

Az utolsó nap pillanatai a Sparban

Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk önöket, hogy üzletünk 2025.08.10-én végleg bezár. Megértésüket köszönjük!

 - fogadta a betérőket a hatalmas plakát a bejáratnál, melyen jelzik a legközelebbi üzletük címét is. Az egyik eladó elmondta, hogy a megszokott 15 óra helyett ma már 13 órakor bezárják a boltot. A polcokon látszott, hogy egy ideje nem töltötték újra az árut. Friss péksüteményeket és kedvezményes zöldségeket-gyümölcsöket még lehetett ugyan találni, de a sorok között több üres polcrész is tátongott.

Üresek a Miskolc belvárosi Spar polcai.
Már néhány napja nem töltötték fel a polcokat
Fotó: Olvasónktól

A törzsvásárlók a semmiért is beugrottak az utolsó napon

A vásárlók többsége vasárnap késő délelőtt környékbeli lakó volt, akik nemcsak bevásároltak, hanem beszélgettek, és búcsúzkodtak az üzlet dolgozóitól. Az élelmiszerüzlet előtti kis részen néhányan azt találgatták, mi nyílhat majd a Spar helyén. Új élelmiszerbolt, fitneszterem, vagy valami egészen más?

Bezár a Spar a Pátria-tömbben

Fotók: Takács József

Búcsú a pénztárnál

Az egyik legmeghatóbb pillanat a pénztárnál történt. Egy idős hölgy a kasszánál ülő fiatal férfinak azt mondta:

Hiányozni fognak.

A pénztáros mosolyogva felelte, hogy neki is az itteni vásárlók. Ahogy arról a Spar tájékoztatott, minden dolgozójuknak felajánlottak munkát más egységekben. Van, aki az Újgyőri főtéren, más Sajószentpéteren folytatja a munkát, de a belváros ezen része élelmiszerbolt nélkül marad, hiszen nemrég a környéken lévő másik élelmiszerüzlet is végleg bezárta kapuit.

Valószínűleg nem sokáig marad üresen az üzlet, hiszen van ami elmúlik, és új születik a helyén. Ahogyan ebből a cikkünkből is kiderült, amiben Miskolc egykori helyeit idéztük fel.

És még van, aki bezár, más helyet keres Miskolc belvárosában, mint a Michelin-díjas Iszkor étterem tulajdonosai.

 

