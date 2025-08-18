augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

19°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Másikat kell keresni

1 órája

Újabb Spar zár be Miskolcon! – itt vannak a részletek!

Címkék#felújítás#bezár#AVAS#Spar#Miskolc

Nem is olyan rég, pár napja számoltunk be arról, hogy a Pátria üzletházban található üzlet végleg lehúzza a rolót. Most ismét egy Spar bezárásról szereztünk tudomást Miskolcon.

Boon.hu

Már csak három hete maradt annak, aki Miskolc, Avas városrészén, a Fényi Gyula téren található Spar szupermarketben vásárolna. Kiderült, hogy a szóbeszédek igazak és valami hatalmas dologra készülnek a vezetők az érintett üzlettel, mert szeptember 9-ével bezárják azt, méghozzá több hónapra.

SPAR üzlet az Avason, külső felvétel a bejáratról
Az Avas egyik legnépszerűbb üzlete bezár: teljeskörűen felújítják a Spar épületét Forrás: MW

A SPAR Magyarország kommunikációs vezetője Maczelka Márk arról tájékoztatott, hogy a bezárást egy teljeskörű felújítás teszi szükségessé, ami előreláthatólag körülbelül két hónapig tart majd és ha minden jól megy, várhatóan november elején fogja kapuit újra nyitni a vásárlók előtt. A nyitás pontos dátumáról egyelőre nem tudni, de az ígéret szerint időben tájékoztatni fogják a vásárlókat.

Megújul a Spar az Avas központjában

Egy ilyen hosszan tartó bezárást egy teljes, mindenre kiterjedő átalakítás indokol, így valószínűsíthető, hogy szerkezeti, energetikai korszerűsítésekre is sor kerül majd és nem csupán a pultok, polcok átrendezéséről van szó. Korábban hasonló felújítás történt a Klapka György úti Spar üzletben is, ami a legközelebbi szupermarket a cégcsoporton belül, így aki márkahű és kedveli az áruházlánc termékeit, nem kell túl messzire utaznia az Avason ahhoz, hogy a jól ismert termékeket beszerezze.

Persze így is sokaknak okoz majd kellemetlenséget azok közül, akik az üzlet közvetlen közelében laknak és nincs autójuk, hogy most messzebbről kell hazacipelni a kitömött bevásárlószatyrokat. 

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu