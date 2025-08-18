1 órája
Újabb Spar zár be Miskolcon! – itt vannak a részletek!
Nem is olyan rég, pár napja számoltunk be arról, hogy a Pátria üzletházban található üzlet végleg lehúzza a rolót. Most ismét egy Spar bezárásról szereztünk tudomást Miskolcon.
Már csak három hete maradt annak, aki Miskolc, Avas városrészén, a Fényi Gyula téren található Spar szupermarketben vásárolna. Kiderült, hogy a szóbeszédek igazak és valami hatalmas dologra készülnek a vezetők az érintett üzlettel, mert szeptember 9-ével bezárják azt, méghozzá több hónapra.
A SPAR Magyarország kommunikációs vezetője Maczelka Márk arról tájékoztatott, hogy a bezárást egy teljeskörű felújítás teszi szükségessé, ami előreláthatólag körülbelül két hónapig tart majd és ha minden jól megy, várhatóan november elején fogja kapuit újra nyitni a vásárlók előtt. A nyitás pontos dátumáról egyelőre nem tudni, de az ígéret szerint időben tájékoztatni fogják a vásárlókat.
Megújul a Spar az Avas központjában
Egy ilyen hosszan tartó bezárást egy teljes, mindenre kiterjedő átalakítás indokol, így valószínűsíthető, hogy szerkezeti, energetikai korszerűsítésekre is sor kerül majd és nem csupán a pultok, polcok átrendezéséről van szó. Korábban hasonló felújítás történt a Klapka György úti Spar üzletben is, ami a legközelebbi szupermarket a cégcsoporton belül, így aki márkahű és kedveli az áruházlánc termékeit, nem kell túl messzire utaznia az Avason ahhoz, hogy a jól ismert termékeket beszerezze.
Persze így is sokaknak okoz majd kellemetlenséget azok közül, akik az üzlet közvetlen közelében laknak és nincs autójuk, hogy most messzebbről kell hazacipelni a kitömött bevásárlószatyrokat.
