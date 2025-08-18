Újabb Spar zár be Miskolcon! – itt vannak a részletek!

Megújul a Spar az Avas központjában

Egy ilyen hosszan tartó bezárást egy teljes, mindenre kiterjedő átalakítás indokol, így valószínűsíthető, hogy szerkezeti, energetikai korszerűsítésekre is sor kerül majd és nem csupán a pultok, polcok átrendezéséről van szó. Korábban hasonló felújítás történt a Klapka György úti Spar üzletben is, ami a legközelebbi szupermarket a cégcsoporton belül, így aki márkahű és kedveli az áruházlánc termékeit, nem kell túl messzire utaznia az Avason ahhoz, hogy a jól ismert termékeket beszerezze.

Persze így is sokaknak okoz majd kellemetlenséget azok közül, akik az üzlet közvetlen közelében laknak és nincs autójuk, hogy most messzebbről kell hazacipelni a kitömött bevásárlószatyrokat.

