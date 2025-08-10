Jedi kaszkadőr bemutató és robbangatós kémia show is lesz Vattán!

Ha érdekel az űr és a Csillagok háborújának is nagy rajongója vagy, ott a helyed! Vatta község igazán izgalmas program helyszíne lesz augusztus végén. A Space Night esemény keretében délután öt órától egészen éjszakába nyúlóan adnak lehetőséget a szervezők arra, hogy mindenki találjon magának kedvére való elfoglaltságot.

A Space Night esemény kuriózumnak számít országosan is. Forrás: Facebook

A Space Night esemény egyedülálló, hazánkban először rendeznek ilyet

A részletes program szerint ámulatba ejtő történések követik majd egymást. Természetesen ha már űr, akkor kihagyhatatlan a csillagles távcsővel, ami viszont ennél sokkal egyedülállóbb az, hogy űrhajóssal is találkozhatsz. Lesz még:

Csillagok háborúja kaszkadőr bemutató Jedikkel

Űrjátékok sok érdekességgel

Marsot idéző kémia show

Space Jam – Zűr az űrben kertmozi

A programok mellett kínálnak BBQ ételeket, űrkoktélokat is. A helyszín a Manna Közösségi tér a Szemere utcában.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.