Jedi kaszkadőr bemutató és robbangatós kémia show is lesz Vattán!
Emlékezetes és élménydús programra invitál Vatta. Magyarországon először rendeznek Space Night eseményt rengeteg látnivalóval.
Vatta ad otthont az első magyar Space Night eseménynek!
Forrás: Facebook
Ha érdekel az űr és a Csillagok háborújának is nagy rajongója vagy, ott a helyed! Vatta község igazán izgalmas program helyszíne lesz augusztus végén. A Space Night esemény keretében délután öt órától egészen éjszakába nyúlóan adnak lehetőséget a szervezők arra, hogy mindenki találjon magának kedvére való elfoglaltságot.
A Space Night esemény egyedülálló, hazánkban először rendeznek ilyet
A részletes program szerint ámulatba ejtő történések követik majd egymást. Természetesen ha már űr, akkor kihagyhatatlan a csillagles távcsővel, ami viszont ennél sokkal egyedülállóbb az, hogy űrhajóssal is találkozhatsz. Lesz még:
- Csillagok háborúja kaszkadőr bemutató Jedikkel
- Űrjátékok sok érdekességgel
- Marsot idéző kémia show
- Space Jam – Zűr az űrben kertmozi
A programok mellett kínálnak BBQ ételeket, űrkoktélokat is. A helyszín a Manna Közösségi tér a Szemere utcában.
