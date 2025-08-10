augusztus 10., vasárnap

Élmény

52 perce

Jedi kaszkadőr bemutató és robbangatós kémia show is lesz Vattán!

Címkék#Csillagok háborúja-filmek#Jedi#kaszkadőrshow#űrhajós#Vatta#program

Emlékezetes és élménydús programra invitál Vatta. Magyarországon először rendeznek Space Night eseményt rengeteg látnivalóval.

Boon.hu
Jedi kaszkadőr bemutató és robbangatós kémia show is lesz Vattán!

Vatta ad otthont az első magyar Space Night eseménynek!

Forrás: Facebook

Ha érdekel az űr és a Csillagok háborújának is nagy rajongója vagy, ott a helyed! Vatta község igazán izgalmas program helyszíne lesz augusztus végén. A Space Night esemény keretében délután öt órától egészen éjszakába nyúlóan adnak lehetőséget a szervezők arra, hogy mindenki találjon magának kedvére való elfoglaltságot.

Space Night esemény plakátja
A Space Night esemény kuriózumnak számít országosan is. Forrás: Facebook

A Space Night esemény egyedülálló, hazánkban először rendeznek ilyet

A részletes program szerint ámulatba ejtő történések követik majd egymást. Természetesen ha már űr, akkor kihagyhatatlan a csillagles távcsővel, ami viszont ennél sokkal egyedülállóbb az, hogy űrhajóssal is találkozhatsz. Lesz még:

  • Csillagok háborúja kaszkadőr bemutató Jedikkel
  • Űrjátékok sok érdekességgel
  • Marsot idéző kémia show
  • Space Jam – Zűr az űrben kertmozi

A programok mellett kínálnak BBQ ételeket, űrkoktélokat is. A helyszín a Manna Közösségi tér a Szemere utcában.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

