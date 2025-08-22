augusztus 22., péntek

Döntöttek

2 órája

Mostantól nem költözhet akárki Sátoraljaújhelyre. Ezek a feltételek!

Címkék#bizonyítvány#testület#önazonosság#Sátoraljaúhely#Szamosvölgyi Péter#polgármester

Döntést hozott a tízezres vármegyénkbeli város. Sátoraljaújhely polgármestere közösségi oldalán nyilatkozott többek között arról, hogy magyarul, legalább társalgási szinten beszélnie kell annak, aki a városban ingatlant vásárolna.

Boon.hu
Mostantól nem költözhet akárki Sátoraljaújhelyre. Ezek a feltételek!

Sátoraljaújhely városát csodás természeti környezet veszi körül

Forrás: Illusztráció/Wikipédia

A Sátoraljaújhely városába költözőknek ezentúl elvárás lesz a büntetlen előéletet leíró erkölcsi bizonyítvány, a korlátozásmentesség igazolása és az érettségi bizonyítvány vagy a szakképesítést tanúsító okirat másolata. 

Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely városában nem élhet akárki
Forrás: Illusztráció/Wikipédia

A beköltözést tervező személynek 100 ezer forint betelepülési hozzájárulást kell fizetnie.

Szamosvölgyi Péter polgármester közösségi oldalán közölte, hogy a város képviselő-testülete négy ellenszavazat ellenében el is fogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet.

Sátoraljaújhely nem az első aki meglépte

Júliusban a taktaharkányi önkormányzat döntött úgy, hogy saját rendeletben szabályozza a települési önazonosság védelmét. A jövőben úgy vehet valaki házat a településen, hogy azzal kapcsolatban a helyhatóság vagy a szomszédok elővásárlási joggal élhetnek, valamint az illető betelepülési hozzájárulást fizet és szakképzettséget igazol.

Mezőkeresztes önkormányzata már június 27-én megalkotta az ehhez kapcsolódó rendeletét. Az intézkedés célja a helyben élők boldogulásának támogatása, a település hagyományainak és a kultúrájának a megőrzése.

A törvény július elsejével lépett hatályba

Korábban arról számoltunk be, hogy július 1-jén lépett hatályba a településvédelmi törvény, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy korlátozzák a településükre vagy annak egyes részeire való beköltözést. Ennek érdekében a helyi önkormányzat elővásárlási jogot kap, feltételekhez kötheti a lakcímbejelentést, betelepülési adót vethet ki az ingatlanvásárlókra.

Kerülni kell az emberi méltóság megsértését

A törvény kimondja, hogy a település közössége megakadályozhatja "a település lakosságszámának nem kívánt növekedését, valamint felléphet a település nem kívánt társadalmi fejlődési irányával szemben." A szöveg kijelenti, hogy a települési közösségnek végső soron jogában áll meghatározni azt, hogy a településre kik és milyen feltételekkel települhetnek be. A törvényjavaslat hangsúlyozza, hogy alkalmazása során kerülni kell az emberi méltóság megsértését és az indokolatlan megkülönböztetést. Ugyanakkor rögzíti, hogy bizonyos betelepülő csoportok előnyben részesítése vagy eltérő feltételek megállapítása nem minősül automatikusan diszkriminációnak.

A témával kapcsolatban kerestük Szamosvölgyi Péter polgármestert, válaszait hamarosan közöljük.

 

