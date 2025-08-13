augusztus 13., szerda

1 órája

Az 54 ezer kézzel, egyesével palántázott sárgadinnye földjén jártunk – (fotók+videó)

Címkék#boon video#Emőd#őstermelő#Miskolc#sárgadinnye#Búza téri piac

Néhány héttel ezelőtt vettük be az Emődi-Istvánmajor termőföldjein található görögdinnye ültetvényt. Most visszatértünk feltérképezni a sárgadinnye termést.

Bahor-Juhász Ágnes
Az 54 ezer kézzel, egyesével palántázott sárgadinnye földjén jártunk – (fotók+videó)

Fotó: Takács József

Molnár Viktor született gazdálkodó. Lakóhelye környékén több hektáron termeszt a sárgadinnye mellett napraforgót, búzát, repcét, görögdinnyét és kukoricát, de a haszonállatok sem hiányoznak a portáról. Dinamikusan ugrál, fordul, szökell, alig tudjuk tartani a tempót vele és amerre járunk mindenhol van még extra látnivaló. Egy-egy paprika lugas, karóra futtatott paradicsomfürtök, konyhakerti növények és napestig sorolhatnánk. Viktor most is szívesen mesélt.

Molnár Viktor őstermelő sárgadinnye ültetvényén közeli a gyümölcsről
A sárgadinnye szezon sok munkát ad Molnár Viktor borsodi gazdálkodónak Fotó: Takács József

A sárgadinnye szezon vegyesen alakul

A fiatal gazdálkodó szinte egyedül végez minden feladatot, amit városiként, de talán még mezőgazdaságban dolgozóként is nehéz értelmezni. Ő maga is beismeri, hogy ebben az évben talán kicsit túlvállalta magát, ráadásul a családi körülményeiben is történt több szomorú esemény. Az biztos, hogy az élete a locsolásról, ültetésről, aratásról, szállításról szól, és bizony előfordul olyan is, hogy nagy árat fizet azért, hogy valami újítást, egy jobb módszert megtanuljon, és a következő szezonban hasznosítsa azt.

Az őstermelő meggyőződése, hogy a mezőgazdaságban minimum öt évre kell tervezni. Az idei év ráadásul rendkívül aszályos, és bár vannak a szárazságot jobban tűrő terményei, a hosszúra nyúlt esőtlen időszak perzselő nappal kombinálva egyik növénynek sem kedvence.

Ha az elején nem csípik el a bajt, temethetik a termést

Molnár Viktor két, egymástól távolabb eső területen termeszt szabadföldi, egy másik területen pedig fóliasátorban nevelt sárgadinnyét. Az összesen 54 ezer palántát egyesével, saját kezűleg ültette párjával. Rossz hír viszont, hogy a szabadföldi területek közül az egyiken felütötte a fejét valamifajta megbetegedés a növényen, így bár van néhány egészséges darab, erre most nem büszke a gazdálkodó. Szerencsére azonban bőven hozott termést a többi terület, és a helyszíni kóstoláson meggyőződhettünk arról is, hogy kifogástalan, és ahogy kell, mézédes az ízük.

A veszteséget sajnos bele kell kalkulálni. Most a búzán nyertünk, jó hozamunk volt, örülök, hogy abból többet vetettem idén. A dinnyénél és másnál is, ha a palántáknál nem veszed észre az elején és nem csíped el a különféle fertőzéseket, megbetegedéseket, levéltetveket, abból már nem nagyon lesz értékelhető kifejlődés 

– fogalmaz Viktor.

Sárgadinnyeföld Emődön

Fotók: Takács József

Még szemmel is nehéz követni

Sokat tanul a saját hibákból is, és a fejlődés, a tapasztalat évről-évre jobb eredményeket hoz, de egyedül ehhez a mennyiségű termeléshez, termesztéshez kevés egy ember. Még akkor is, ha Molnár Viktor energiaszintjéhez foghatót eddig talán még nem is láttunk testközelből. Ha nem a földeken van, a piacon árul, így ha találkozni akarunk vele, a következő helyeken van esélyünk összefutni vele:

  • Miskolc, Búza tér (őstermelők, a parkolóhoz közel)
  • Emőd
  • Bükkábrány

Még kezet ráz velünk, amikor kifogytunk a kérdésekből, és már pattan is ellenőrizni a traktorra kötött víztartály tetején lévő nyílásba illesztett slagokat. Mire a biztonsági öveket bekapcsoljuk az autónkban, és keresnénk a szemünkkel, hogy még egy utolsót integessünk, már sehol nem látjuk. Tovább pörgött a tennivalók forgatagában. Számára nincs üresjárat.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

