Az 54 ezer kézzel, egyesével palántázott sárgadinnye földjén jártunk – (fotók+videó)

Molnár Viktor született gazdálkodó. Lakóhelye környékén több hektáron termeszt a sárgadinnye mellett napraforgót, búzát, repcét, görögdinnyét és kukoricát, de a haszonállatok sem hiányoznak a portáról. Dinamikusan ugrál, fordul, szökell, alig tudjuk tartani a tempót vele és amerre járunk mindenhol van még extra látnivaló. Egy-egy paprika lugas, karóra futtatott paradicsomfürtök, konyhakerti növények és napestig sorolhatnánk. Viktor most is szívesen mesélt.

A sárgadinnye szezon sok munkát ad Molnár Viktor borsodi gazdálkodónak Fotó: Takács József

A sárgadinnye szezon vegyesen alakul

A fiatal gazdálkodó szinte egyedül végez minden feladatot, amit városiként, de talán még mezőgazdaságban dolgozóként is nehéz értelmezni. Ő maga is beismeri, hogy ebben az évben talán kicsit túlvállalta magát, ráadásul a családi körülményeiben is történt több szomorú esemény. Az biztos, hogy az élete a locsolásról, ültetésről, aratásról, szállításról szól, és bizony előfordul olyan is, hogy nagy árat fizet azért, hogy valami újítást, egy jobb módszert megtanuljon, és a következő szezonban hasznosítsa azt.