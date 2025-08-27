Világszenzáció: borsodi pálinka a világ elitjében!

A több mint 14 ezer nevezés közül mindössze 273 termék érdemelte ki a Great Taste Awards csúcsdíját, köztük a Sáppusztai Sárga Vilmoskörte pálinka, amelyet a zsűri tökéletesnek nevezett, és egyenesen piedesztálra emelte a Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörtéjét.

A Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörte pálinkája minden versenyen arat

Forrás: Facebook/Sáppusztai Pálinka

A Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörtéje messze földön híres

A Sáppusztai Pálinkafőzde már eddig is sorra nyerte a hazai versenyeket, de ez a díj megnyitotta a kaput a nemzetközi piacra is. A siker titka? Kézzel válogatott gyümölcs, hibátlan lepárlás, és a megszállott szenvedély a minőség iránt.

Egy tökéletes Vilmoskörte pálinka – valóban a legjobb, amivel a legtöbben találkoztunk. A körtehéj aromája lenyűgöző, az íze pedig, a párlattól eltekintve, olyan, mintha egy tökéletesen érett, mégis enyhén ropogós gyümölcsbe harapnánk. Az íze sima – talán némi maradék édességgel, mégis tiszta és száraz –, figyelemre méltóan hosszú lecsengéssel, amelyet továbbra is áthat a Vilmoskörte tiszta karaktere. Valóban kiemelkedő

– így szól a 2025 Great Taste Awards sűrijének értékelése.

Díjak, melyeket eddig bezsebelt a sáppusztai főzde Sárga Vilmos Körte Classic Pálinka 2025 3 csillag - Great Taste Awards

2025 Champion, arany érem - Országos Pálinkaverseny

2025 Champion, arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny

2024 év legjobb pálinkája - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny

2024 Champion, arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny

2024 Champion díj, arany érem - Brillante

2023 arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny