Világszenzáció: borsodi pálinka a világ elitjében!
Történelmi siker született a magyar gasztronómiában. A borsodi Sáppusztai Pálinkafőzde itala 3 csillagos minősítést kapott a Great Taste Awards 2025-ön, amelyet sokan csak az élelmiszeripar Oscarjaként emlegetnek.
A pálinkájuk világszínvonalú, a környezet pedig mesebeli
A több mint 14 ezer nevezés közül mindössze 273 termék érdemelte ki a Great Taste Awards csúcsdíját, köztük a Sáppusztai Sárga Vilmoskörte pálinka, amelyet a zsűri tökéletesnek nevezett, és egyenesen piedesztálra emelte a Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörtéjét.
A Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörtéje messze földön híres
A Sáppusztai Pálinkafőzde már eddig is sorra nyerte a hazai versenyeket, de ez a díj megnyitotta a kaput a nemzetközi piacra is. A siker titka? Kézzel válogatott gyümölcs, hibátlan lepárlás, és a megszállott szenvedély a minőség iránt.
Egy tökéletes Vilmoskörte pálinka – valóban a legjobb, amivel a legtöbben találkoztunk. A körtehéj aromája lenyűgöző, az íze pedig, a párlattól eltekintve, olyan, mintha egy tökéletesen érett, mégis enyhén ropogós gyümölcsbe harapnánk. Az íze sima – talán némi maradék édességgel, mégis tiszta és száraz –, figyelemre méltóan hosszú lecsengéssel, amelyet továbbra is áthat a Vilmoskörte tiszta karaktere. Valóban kiemelkedő
– így szól a 2025 Great Taste Awards sűrijének értékelése.
Díjak, melyeket eddig bezsebelt a sáppusztai főzde Sárga Vilmos Körte Classic Pálinka
- 2025 3 csillag - Great Taste Awards
- 2025 Champion, arany érem - Országos Pálinkaverseny
- 2025 Champion, arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
- 2024 év legjobb pálinkája - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
- 2024 Champion, arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
- 2024 Champion díj, arany érem - Brillante
- 2023 arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
Baranyay Barnabás tulajdonos szerint a világszintű elismerés nemcsak a főzdéjük diadala, hanem bizonyíték arra, hogy a magyar pálinka helye a világ prémium italai között van.
