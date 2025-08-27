augusztus 27., szerda

Elismerés

1 órája

Világszenzáció: borsodi pálinka a világ elitjében!

Címkék#díj#verseny#zsűr#Sáppusztai Pálinkafőzde

Történelmi siker született a magyar gasztronómiában. A borsodi Sáppusztai Pálinkafőzde itala 3 csillagos minősítést kapott a Great Taste Awards 2025-ön, amelyet sokan csak az élelmiszeripar Oscarjaként emlegetnek.

Gárdonyi Edina
Világszenzáció: borsodi pálinka a világ elitjében!

A pálinkájuk világszínvonalú, a környezet pedig mesebeli

Forrás: Facebook/Sáppusztai Pálinka

A több mint 14 ezer nevezés közül mindössze 273 termék érdemelte ki a Great Taste Awards csúcsdíját, köztük a Sáppusztai Sárga Vilmoskörte pálinka, amelyet a zsűri tökéletesnek nevezett, és egyenesen piedesztálra emelte a Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörtéjét.

Világversenyen díjazták a sáppusztai pálinkafőzde vilmoskörte főzde pálinkáját
A Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörte pálinkája minden versenyen arat
Forrás: Facebook/Sáppusztai Pálinka

A Sáppusztai Pálinkafőzde vilmoskörtéje messze földön híres

A Sáppusztai Pálinkafőzde már eddig is sorra nyerte a hazai versenyeket, de ez a díj megnyitotta a kaput a nemzetközi piacra is. A siker titka? Kézzel válogatott gyümölcs, hibátlan lepárlás, és a megszállott szenvedély a minőség iránt.

Egy tökéletes Vilmoskörte pálinka – valóban a legjobb, amivel a legtöbben találkoztunk. A körtehéj aromája lenyűgöző, az íze pedig, a párlattól eltekintve, olyan, mintha egy tökéletesen érett, mégis enyhén ropogós gyümölcsbe harapnánk. Az íze sima – talán némi maradék édességgel, mégis tiszta és száraz –, figyelemre méltóan hosszú lecsengéssel, amelyet továbbra is áthat a Vilmoskörte tiszta karaktere. Valóban kiemelkedő

 – így szól a 2025 Great Taste Awards sűrijének értékelése.

Díjak, melyeket eddig bezsebelt a sáppusztai főzde Sárga Vilmos Körte Classic Pálinka 

  • 2025 3 csillag - Great Taste Awards
  • 2025 Champion, arany érem - Országos Pálinkaverseny
  • 2025 Champion, arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
  • 2024 év legjobb pálinkája - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
  • 2024 Champion, arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny
  • 2024 Champion díj, arany érem - Brillante
  • 2023 arany érem - Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny

Baranyay Barnabás tulajdonos szerint a világszintű elismerés nemcsak a főzdéjük diadala, hanem bizonyíték arra, hogy a magyar pálinka helye a világ prémium italai között van.

 

